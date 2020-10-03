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Задержание байкеров, концерты с бчб-флагами и детские праздники без них. Вечер в городе

03.10.2020 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В эту субботу минчане по всему городу собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях протеста, устроить детям праздник или просто провести время с соседями. Вот что происходит в столичных микрорайонах сегодня, 3 октября.

В «Новой Боровой» была замечена колонна мотоциклистов с бчб-флагами. Однако вскоре байкеры были задержаны, а вместе с ними — молодой человек, который высунул бчб-флаг из окна проезжающего мимо силовиков троллейбуса.

В Лебяжьем состоялся соседский футбольный матч под флагом микрорайона.




Еще один товарищеский матч состоялся в районе Минского подшипникового завода (местные называют его «Шариками»). «В упорной борьбе, проигрывая по ходу встречи 0:2, но проведя тактическую замену, команда в белых футболках одержала победу над командой в красных футболках со счетом 4:2. Поздравляем наши команды и спасибо участникам за захватывающую напряженную игру!» — написали жители района в чат-бот Onliner.





Собрание жильцов с тематическими песнями и флагами состоялось и в микрорайоне Сухарево. Вскоре возле мероприятия были замечены 8 бусов силовиков, но разгон за этим не последовал. Концерт закончился без происшествий.

Задержание байкеров, концерты с бчб-флагами и детские праздники без них. Вечер в городе


В 16:00 на аллее Партизан в квартале улиц Захарова — Пулихова начался фестиваль, организованный жителями района. Здесь прошел конкурс выпечки, футбольный фристайл, выставка фотографий жителей района и небольшой концерт с фитнес-тренировкой. Аллею украсили гирляндой из флажков.

Задержание байкеров, концерты с бчб-флагами и детские праздники без них. Вечер в городе

Жители микрорайона Ангарская сегодня в 15:00 устроили детям праздник на площадке перед магазином «Санта». Были приглашены аниматоры, люди заранее позаботились о безопасности мероприятия и согласовали его с администрацией города. «Все будет официально. Большая просьба: приходите на праздник без символики. Нам не нужны проблемы и испуганные лица детишек», — говорилось в анонсе мероприятия.

Задержание байкеров, концерты с бчб-флагами и детские праздники без них. Вечер в городе






В 17:00 началась встреча жителей Грушевки в Маломедвежинском сквере (местные называют это место Мухля). На встречу приглашен поэт Дмитрий Строцев, люди накрыли стол с угощениями.

Задержание байкеров, концерты с бчб-флагами и детские праздники без них. Вечер в городе

 
 
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В эту субботу минчане по всему городу собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях протеста, устроить детям праздник или просто провести...
 
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