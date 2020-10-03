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Белорусы предлагают изменить закон о массовых мероприятиях
Источник материала: Onliner
Белорусы составили
«За период с августа 2020 г. было возбуждено более 1950 дел об административных правонарушениях по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что действующее законодательство, представленное, в частности, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. №114-З „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ нуждается в корректировке».
Поправки, которые предлагают внести авторы петиции и предложенного законопроекта, изложены в нескольких коротких пунктах.
На момент публикации Onliner петицию подписало почти 400 человек.
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