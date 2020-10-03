На акции в Солигорске задержаны около 20 человек

Источник материала: АФН

Около 20 человек задержано 3 октября в Солигорске, сообщил стачком "Беларуськалия". Люди собрались в Парке четырех стихий на чаепитие, но им помешали силовики.

Большинство задержанных — члены стачкома, передает Белапан.

В Минске женская акция солидарности "Цветочный марш", по предварительной информации, завершилась без инцидентов. Учитывая массовые задержания в ходе последних субботний выступлений, участницы изменили их формат: вдоль проспекта Независимости примерно от площади Якуба Коласа до Октябрьской площади прогуливались небольшие группы женщин с цветами в руках. Некоторые из них были в одежде красно-белой расцветки либо с красно-белыми зонтами.