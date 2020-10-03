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"Мы вас любим!" Как политические оппоненты встретились в Бресте - видео
04.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Колонна участников марша в поддержку действующего президента Александра Лукашенко
В районе пешеходной улицы города "Советская" участники акции встретились с политическими оппонентами. Тогда слились слоганы "За Беларусь" и "Жыве Беларусь", но брестчане обошлись без конфронтации.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Необычная суббота: впервые в Минске не было массовых протестных акций
Напротив, кто-то крикнул оппонентам примирительное "Мы вас любим!". В ответ услышали – "Мы вас тоже любим!"
Колонну сопровождал военный оркестр, люди несли иконы, а придя в Брестскую крепость, митингующие встретились с
Все желающие, помимо участия в митинге, могли побывать на экскурсии по территории мемориального комплекса.
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Даже когда колонна сторонников Лукашенко встретила в районе пешеходной улицы политических оппонентов, конфликта не произошло. Брестчане прокричали друг другу...
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