"Мы вас любим!" Как политические оппоненты встретились в Бресте - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Колонна участников марша в поддержку действующего президента Александра Лукашенко прошла в субботу в Бресте от площади Свободы до Брестской крепости.

В районе пешеходной улицы города "Советская" участники акции встретились с политическими оппонентами. Тогда слились слоганы "За Беларусь" и "Жыве Беларусь", но брестчане обошлись без конфронтации.

Напротив, кто-то крикнул оппонентам примирительное "Мы вас любим!". В ответ услышали – "Мы вас тоже любим!"

Колонну сопровождал военный оркестр, люди несли иконы, а придя в Брестскую крепость, митингующие встретились с участниками автопробега , который стартовал сегодня у границы с Россией и к обеду прибыл в Брест. Гости крепости впечатлили огромным национальным флагом, который внесли в крепость через главный вход – "Звезду".

Все желающие, помимо участия в митинге, могли побывать на экскурсии по территории мемориального комплекса.

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