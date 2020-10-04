В Беларуси автолюбители устроили марафон в поддержку стабильности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел массовый автопробег. Маршрут протянулся от восточных до западных границ. Акция получила название «За единую Беларусь!». Так участники решили поддержать мир и стабильность, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На марафон многие взяли с собой детей. Говорят, это часть воспитания. Анастасии, например, еще нет и года. «Мы ей покажем фотографии, покажем видео, чтобы она видела, что участвовала в такой акции. Мы вложим всю любовь к Беларуси своим детям», – рассказала участница автопробега Екатерина Пащенко.

«За мирную Беларусь, за то, чтобы не было войны, чтобы наши дети видели светлое будущее. У нас дети – спортсмены. Они показывают свои результаты за Республику Беларусь», – поделилась еще одна участница Ольга Никитина.

Сотни экипажей встречаются за кольцевой, чтобы не мешать движению транспорта в городе. Во время недолгих остановок к колонне присоединяются новые участники. Все что нужно, это желание, автомобиль и государственная символика. Но не только это объединяет марафонцев. «За нашу родину, за Беларусь. Любимую не отдают. За стабильность. Да, мы за стабильность. Мы хотим созидать, а не разрушать. Как было до выборов. Столько много сделано в нашей стране! И просто этого не ценить?», –высказались Елена и Максим Пучковские.

Тут люди разных профессий и возрастов. Но у всех есть одно общее. «У меня сегодня здесь организовалась новая семья. Я чувствую себя здесь родным человеком. Здесь люди, которые любят то место, на котором их душа выбрала родиться», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Такие автопробеги проходят каждое воскресенье. Но сегодняшний маршрут самый длинный: от восточной до западной границы Беларуси по главной трассе. «М1 – центральная магистраль, самая значимая на территории Беларуси. Мы полностью по ней проезжаем, тем самым объединяем своим пробегом всю Беларусь», – пояснил организатор автопробега Сергей Рачковский.

Важные остановки – памятники Великой Отечественной войны. Они всегда есть в маршруте участников. «Нам хочется почтить память, сказать спасибо за то, что мы живем. У нас все есть. И что, мы не предадим эту победу», – отметила Ирина Точеная.



В этот раз пунктом назначения стали город-герой Брест и Брестская крепость. Здесь слова о мире обретают особый смысл. У цитадели автолюбители задержались подольше. Обещают приехать сюда снова, и не раз. К участникам автопробега присоединились и гости из России. Всего участники преодолели более шестисот километров.