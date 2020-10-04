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Бабье лето ожидает белорусов
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
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В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт.
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