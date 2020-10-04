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Бабье лето ожидает белорусов

04.10.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт.

Бабье лето ожидает белорусов

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +20..+22°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт.
 
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