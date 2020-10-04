МИД: предложение Литве и Польше сократить штат посольств обязательно к исполнению

Предложение Литве и Польше сократить штат посольств обязательно к исполнению, следует из комментария пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.





«Не знаю, может, в силу того, что [министр иностранных дел Литвы] Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. <…> Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — заявил Глаз, комментарий которого размещен на странице белорусского внешнеполитического ведомства в «Фейсбуке».

По его словам, Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет государству достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях. «И они при необходимости будут нами применены, — предупредил пресс-секретарь. — Чтобы не утруждать руководство МИД Литвы поиском, готов даже процитировать, например, статью 11 указанного документа: «При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства».

«Так что, честно говоря, непонятно, чем мотивировано указанное заявление министра иностранных дел Литвы, то ли не особым знанием конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов. Это же в полной мере относится к заявлению руководителя МИД Польши», — заявил Глаз, видимо, имея в виду возможное объявление дипломатов персонами нон грата.

«Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации», — отметил официальный представитель МИД.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.