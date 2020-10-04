В БСМП умер пациент с Окрестина. Милиция уверяет: упал с кровати

Источник материала: Ежедневник

Следствием предварительно установлено, что мужчина упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения: сломал 11 ребер, получил ЧМТ средней степени, перелом свода и основания черепа, перелом ключицы и т.д.

29 сентября в минскую Больницу скорой медицинской помощи из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина (ИВС ГУВД Мингорисполкома) поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения.





"Некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях", - пишет телеграм-канал Следственного комитета.

Еврорадио выяснило , что погибшего минчанина зовут Денис Кузнецов. Если следователи остановятся на своём предварительном выводе, то получится, что при падении со второго яруса нар он сломал 11 ребер, получил открытую среднюю ЧМТ, двусторонние пластинчатые субдуральные гематомы, геморрагический ушиб левой височной доли, перелом правой височной кости с переходом на основание черепа, перелом ребер справа со второго по 12-е ребро, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа, ушиб легких и сердца, забрюшинную гематому справа, ушиб передней брюшной стенки, кровоподтек мягких тканей в проекции гребня подвздошной кости справа, кровоподтек по лопаточной линии в области верхней половины грудной клетки справа.

В анамнезе заболевания сказано, что сотрудникам скорой помощи Денис Кузнецов сообщил, что его избили на Окрестина. Однако в ИВС сообщили, что травмы мужчина получил при падении с нар.