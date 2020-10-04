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В БСМП умер пациент с Окрестина. Милиция уверяет: упал с кровати
04.10.2020 08:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Следствием предварительно установлено, что мужчина упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения: сломал 11 ребер, получил ЧМТ средней степени, перелом свода и основания черепа, перелом ключицы и т.д.
29 сентября в минскую Больницу скорой медицинской помощи из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина (ИВС ГУВД Мингорисполкома) поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался.
Как сообщает Следственный комитет, в ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения.
"Некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях", - пишет телеграм-канал Следственного комитета.
Еврорадио
В анамнезе заболевания сказано, что сотрудникам скорой помощи Денис Кузнецов сообщил, что его избили на Окрестина. Однако в ИВС сообщили, что травмы мужчина получил при падении с нар.
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Следствием предварительно установлено, что мужчина упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения: сломал 11 ребер, получил ЧМТ средней степени,...
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