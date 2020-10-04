Можно ли установить личность анонимного пользователя в Telegram и как защитить свой аккаунт

Источник материала: Tut.by

Не так давно в одном из телеграм-каналов появилось заявление, что даже анонимных пользователей мессенджера можно установить, несмотря на то, что они скрыли свои имена за никами. Разбираемся, действительно ли можно «разоблачить» анонимного пользователя Telegram.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

Если кратко, то в одном из телеграм-каналов появились личные данные почти 80 пользователей мессенджера, которые использовали ники вместо своих имен (правда, пока неизвестно, верно ли автор канала установил данные этих людей).

В связи с этим мы спросили специалистов по инфобезопасности, можно ли «снять маску» с анонимного пользователя Telegram. Если резюмировать их ответы, то да, в теории это возможно — абсолютной анонимности в интернете действительно нет. Но стоимость деанонимизации такова, что результат должен окупиться.

Так, один из вариантов — социальная инженерия, когда пользователь хитростью узнает конфиденциальные данные другого пользователя, например, пробует его разговорить в чате и узнать что-то о его личности, но это не имеет непосредственного отношения к Telegram. Причем этот метод, как правило, не применяется в массовом порядке — слишком затратно.

Другой вариант, при котором можно узнать подлинную личность пользователя, это если человек оформил аккаунт в Telegram на свой номер телефона и не скрыл его (напомним, что в настройках Telegram в разделе «Приватность и безопасность» можно указать, кто может видеть ваш номер телефона — все, только ваши контакты или никто). Но это не может считаться в полной мере деанонимизацией, так как пользователь сам по себе не скрывался.

Третий вариант — что человек перешел по некоторым службам, вроде IP-логгера, который собирает полную статистику и информацию о каждом посетителе страницы с установленным на ней IP-логгером. Но, как нам сказали, пользователь «должен быть довольно неумен, чтобы это сделать».

Также в Telegram есть ряд ботов, которые быстро и просто предоставляют информацию о запрашиваемом объекте из открытых источников — например, отыскивают пароль от скомпрометированной электронной почты, фейсбук-профиль пользователя и даже его номер машины или ссылку на объявления на онлайн-барахолках (мы не станем указывать их названия по понятным причинам). Но, как показывает практика, эти боты не всегда дают нужный результат.

Таким образом, в теории пользователей мессенджера действительно можно установить, если не принять некоторые меры.

На платформе Telegram Info (новости о мессенджере) представлена подробная информация, как защитить свой аккаунт в Telegram , а именно — как задать двухфакторную авторизацию и код-пароль, как скрыть свой номер телефона и запретить поиск аккаунта по нему и как сделать администраторов чата в последней версии приложения анонимными.

К примеру, там сказано, что в Telegram, как и в других мессенджерах, существует возможность импорта контактов для проверки, зарегистрирован ли аккаунт на конкретный номер. Таким образом недобросовестные личности или организации могут создавать базы пользователей Telegram — так недавно утекла база 40 млн пользователей мессенджера.

Для проверки, попал ли ваш номер в эту базу, можно воспользоваться ботом https://t.me/infoleakbot , он не получает никаких ваших данных, за исключением вашего ID, и проверяет вас по «слитой» базе.