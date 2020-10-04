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Зачем актриса Дженьюари Джонс добавляет в ванну пиво

04.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда сериала «Безумцы» актриса Дженьюари Джонс поделилась в инстаграме фотографией, на которой наливает бокал пива в ванну. Оказывается, 42-летняя актриса большая поклонница омолаживающих, оздоравливающих ванн и часто экспериментирует с добавками.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by January Jones (@januaryjones) on May 6, 2020 at 11:00am PDT

Она уже пробовала добавлять различные эфирные масла и даже яблочный уксус. Последнее видео с пивом она прокомментировала так: «Прочла, как принимала ванны Клеопатра. Что ж, я уже добавляла в воду много сомнительных вещей, собираюсь добавить еще одну. И не забудьте отпить немного из бокала, это тоже часть ритуала по улучшению настроения и восстановлению кожи». К этому ритуалу еще можно добавить глиттер для глаз и какое-нибудь роскошное украшение, надетое на голое тело.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by January Jones (@januaryjones) on Sep 29, 2020 at 12:30pm PDT

Дженьюари известна своим гиперуходом за кожей. Ранее она демонстрировала, что весь ее вечерний ухаживающий набор состоит из 12 средств и стоит около 6000 долларов. Актриса регулярно использует сыворотки, ночной крем, созданный по индивидуальному рецепту, а также маску за 2300 долларов, которую она рекомендует наносить на 20 минут каждый день.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by January Jones (@januaryjones) on Jul 17, 2020 at 7:24pm PDT

Стоит отметить, что ванна с добавлением пива — довольно распространенная спа-процедура. В Чехии даже существуют целые пивные бани.

 
 
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42-летняя актриса - большая поклонница омолаживающих ванн и часто экспериментирует с добавками.
 
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