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Врач рассказала, полезно ли носить бороду

04.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Может ли ношение бороды быть полезным для кожи лица? Врач-дерматолог Екатерина Карпилович отвечает на «Простой вопрос».

— Борода у мужчин может благоприятно сказаться на состоянии кожи по нескольким причинам. Во-первых, она защищает от ультрафиолета: солнце в меньшей степени повреждает кожу, снижается риск развития онкологических заболеваний. Во-вторых, борода в холодное время года создает воздушную прослойку, которая благодаря работе сально-волосяного фолликула, вырабатывающего кожное сало, защищает не столько от холода, сколько от обветривания, шелушения, сухости.


Фото: pixabay.com

У мужчин с бородой меньше проблем с раздражением, фолликулитами (инфекционный воспалительный процесс на месте волосяного фолликула, имеющий грибковое, микробное или вирусное происхождение — прим. TUT.BY), вросшими волосами. При регулярном бритье же происходит травмирование кожи, возникают микропорезы, а из-за них есть риск присоединения инфекции и изменений самой кожи (она становится грубее). Борода также предупреждает появление морщин и поддерживает хорошее состояние кожи.

Но наличие бороды не дает права не ухаживать за лицом, подчеркивает дерматолог:

— Наоборот, бороду следует очень тщательно мыть, укладывать, так как в ней оседают частицы еды, пыли, которые могут провоцировать размножение бактерий при отсутствии регулярной гигиены.

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Борода - это модный элемент мужского образа. Но может ли ее ношение быть полезным для кожи? Врач-дерматолог Екатерина Карпилович отвечает на «Простой вопрос».
 
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