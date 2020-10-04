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Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

04.10.2020 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если до августа стрит-артом в Беларуси занимались только профессиональные художники и отдел агитации МЧС, то после выборов страну словно прорвало. Каждый день на улицах городов Беларуси появляются новые плакаты, муралы и арт-объекты. Раз в неделю мы будем собирать их вместе и надеемся не пропустить ни одной красоты. В этом начинании Onliner рассчитывает на вашу помощь: если видите стрит-арт на улицах своего города — сбрасывайте фото в наш Telegram-бот.

Интересная стрит-арт баталия развернулась на этой неделе в столичном районе «Минск-Мир». Ранее протестно настроенные жители квартала изобразили на трансформаторной будке бчб-кораблик.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

Коммунальщики не стали применять приевшийся серый квадрат и зарисовали кораблик миленьким среднеевропейским пейзажем, испортить который многим показалось кощунством.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

Жители решили оставить красоту, но обыграть ее по-своему. Из-под чистенькой лубочной равнины вылез крот из известного чешского мультика с бчб-флагом в лапке и всех развеселил. 

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

В районе Кальварийской появился мурал в честь Нины Багинской и площадь, названная по ее имени.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

На трансформаторной будке в одном из минских дворов изобразили метаморфозы белорусского паспорта.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе

Еще минчане придумали оригинальный способ спасти красно-белые ленточки от ножей и газовых горелок коммунальщиков. Вряд ли он окажется эффективным, но прохожих повеселит.



В вагонах метро под стеклом, предназначенным для размещения рекламы, тоже появляется городской стрит-арт. На Автозаводской линии были замечены плакаты, посвященные белорусским девушкам.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе
Фото: #МотолькоПомоги

Женщины в протестах вообще стали излюбленной темой белорусского стрит-арта.

Новые муралы и «кладбище здравого смысла». Кого белорусы прославляли стрит-артом на этой неделе
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Теги: Минск
 
 
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Если до августа стрит-артом в Беларуси занимались только профессиональные художники и отдел агитации МЧС, то после выборов страну словно прорвало. Каждый день на...
 
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