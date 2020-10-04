Малыш Йода, монстры и призраки. Лучшие сериалы октября

Источник материала: Onliner На октябрь запланировано безумное количество новых сериалов. Из всего богатства отобрали десятку наиболее перспективных проектов плюс особый бонус в виде второго сезона одного из самых ожидаемых сериалов года. По жанрам — завидное многообразие. Здесь вам и ситкомы, и фантастика, и комиксы, и исторический боевик, и комедия. В общем, каждый точно найдет что-то свое.

«Эмили в Париже» (2 октября, Netflix)

Ситком от Netflix о молодой американке по имени Эмили. Известное французское маркетинговое агентство пригласило ее поработать в Париже. Предполагается, что Эмили должна привнести в европейские традиции свежий американский взгляд. Ждем типичной комедии положений о столкновении двух разных взглядов на жизнь.

«Эмили в Париже» — проект Даррена Стара, автора «Секса в большом городе». В главной роли снялась 31-летняя британская актриса Лили Коллинз. Сериал выглядит старомодно, но первые оценки у него хорошие. На момент написания статьи у него было 74 балла из 100 на Metacritic.

«Земля монстров» (3 октября, Hulu)

Оборотни, вампиры, русалки и падшие ангелы — кого только не встретишь сейчас на улице! Каждая из восьми серий «Земли монстров» — новая, законченная история очередного бедолаги, столкнувшегося с монстром, реальным или воображаемым. И каждый из героев в конце концов поймет, что нет чудовища страшнее человека.

Проект базируется на цикле рассказов Натана Бэллингруда, весьма заслуженного и признанного американского писателя. Литературная основа у «Земли монстров» добротная, но команда над проектом работала не слишком известная, да и Hulu славится неровными работами. Ждем «Землю монстров», но осторожно.





«Птица доброго Господа» (с 4 октября, Showtime)

Экранизация одноименного романа, действие которого происходит в Америке середины XIX века. История молодого раба Ониона, который лишился отца в результате перестрелки между рабовладельцем и фанатичным аболиционистом Джоном Брауном. Переодетого в девочку парня берут в отряд Джона. Вместе они попробуют захватить город и арсенал, чтобы вооружить рабов. Мятеж подавят, однако действия отряда фактически считаются началом Гражданской войны в США.

«Птица доброго Господа» — проект Итана Хоука, который также снялся в роли безумного Джона Брауна. Сложно сказать, каким в итоге получился сериал, но по трейлерам все выглядит чертовски круто и стильно. Критикам, которые уже видели сериал, проект понравился: на момент написания статьи все рецензии были положительные, а средний балл достиг 83 из 100.





«Родственные души» (с 5 октября, AMC)

2035 год. Оказывается, выражение «родственная душа» существует не просто так, а обозначает совершенно естественное явление. Ученые не только доказали это, но даже научились искать родственную душу каждого человека. Конечно же, теперь все хотят найти «свою половинку».

Каждая из шести серий посвящена отдельной истории с новыми героями. Над «Родственными душами» работали соавторы «Черного зеркала» и «Доктора Кто». В AMC настолько уверены в сериале, что уже продлили его на второй сезон.

«Призраки поместья Блай» (9 октября, Netflix)

Пару лет назад Netflix показала образцовый сериал ужасов, который и не ужасы вовсе. Речь о «Призраках дома на холме». «Призраки поместья Блай» — еще один мини-сериал в том же формате, даже многие актеры из оригинала перешли в новый проект, перевоплотившись в совсем других персонажей.

История совершенно не связана с «Призраками дома на холме». В новом проекте расскажут о девушке, которую наняли в качестве няни для пары ребятишек — племянников британского лорда. Проблема в том, что ранее в поместье трагически погибла прислуга. Няне кажется, что их призраки остались в доме. Или это так разыгралось воображение новой служанки?

«Хелстром» (16 октября, Hulu)

Профессор Дэймон Хелстром и его сестра Ана — дети серийного убийцы. Их мать находится в психлечебнице, куда попала после того, как узнала, кем является ее муж. Тяжелое прошлое не отпускает брата и сестру, но они не унывают и колесят по стране в поисках маньяков, убийц и прочего отребья. Все для того, чтобы избавить мир от злодеев.

Сериал основан на комиксах Marvel, но при этом максимально дистанцируется от супергеройской вселенной, упоминания которой даже в титрах, скорее всего, не будет. Но это не значит, что проект получился унылым. Все-таки за «Хелстром» отвечает сценарист и продюсер «Остаться в живых».

«Варвары» (23 октября, Netflix)

23 октября Netflix выпустит сразу два потенциально интересных сериала. Один из них — «Варвары». Действия шестисерийной ленты происходят в 9 году нашей эры. Основные события посвящены битве в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией.

Трейлер выглядит многообещающе, однако не исключено, что авторы сосредоточатся на каких-нибудь амурных переживаниях — предпосылки для такого развития сюжета, к сожалению, в видеоролике тоже есть.





«Ход королевы» (23 октября, Netflix)

Второй сериал от Netflix, выходящий 23 октября. В отличие от «Варваров», этот проект более предсказуемый. Фильм снят по одноименному роману Уолтера Тэвиса. Книга вышла в начале 1980-х, и с тех пор ее неоднократно пытались экранизировать — за работу хотели взяться и Бернардо Бертолуччи, и Хит Леджер. В результате постановкой занялся один из сценаристов «Логана» Скотт Фрэнк.

Лента посвящена американке Бет Хармон, которая уже в 8 лет показывает себя выдающейся шахматисткой. В подростковом возрасте она участвовала в открытом чемпионате США и получила звание гроссмейстера. При этом девушке приходится сражаться с внутренними демонами — алкогольной и наркотической зависимостью.

«Отыграть назад» (с 25 октября, HBO)

Грейс — успешная женщина, знаменитый психотерапевт со специализацией на семейных отношениях. У нее есть любимый сын Генри и муж Майк. Вот-вот выйдет книга, в которой Грейс много рассказывает о семейной гармонии. Внезапно вся ее жизнь покатится под откос, когда окажется, что Майка подозревают в убийстве.

«Отыграть назад» — дорогостоящий блокбастер от HBO, который должен был выйти еще весной, но планы спутала пандемия. Неудивительно, ведь над сериалом работали настоящие звезды. Режиссурой занялась Сюзанна Бир, у которой есть «Оскар» за «Месть». Сценарий написал создатель «Большой маленькой лжи». Ну и в главных ролях — Николь Кидман и Хью Грант. Похоже, «Отыграть назад» входит в тройку топовых премьер месяца.





«Искатели правды» (с 30 октября, Amazon Prime)

Двое любителей потусторонних страшилок колесят по Великобритании в поисках доказательств существования сверхъестественного. Парни ищут заброшенные церкви, старые госпитали, таинственные чердаки — в общем, все места, где могут прятаться сказочные твари. И однажды им действительно придется столкнуться с необъяснимым.

Очередной комедийный проект Саймона Пегга и Ника Фроста. Вы их наверняка знаете по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». В «Искателях правды» они выступили в качестве сценаристов и заодно сыграли в сериале.





Бонус

«Мандалорец», 2-й сезон (с 30 октября, Disney+)

Не новинка (все-таки второй сезон), но все-таки самая ожидаемая сериальная премьера осени, а то и года. Авторы продолжат сюжетную линию наемника и малыша Йоды. Парочка будет искать джедаев, а для этого придется посетить не одну планету.

Скорее всего, формулу успеха первого сезона менять не будут. Съемочная группа практически не изменилась, но в качестве одного из режиссеров теперь значится Роберт Родригес. Кроме того, вселенную сериала обещали расширить героями из мультсериала «Войны клонов».

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