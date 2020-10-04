Помните своего первого «учителя»? (видео)

Источник материала: Onliner Вы помните своего первого «учителя»? Не того, который с указкой возле доски и которому цветы на линейке — это учитель с большой буквы, учитель здорового человека. Мы же сейчас говорим о других «учителях», о тех, которые объедут — и тормоз в пол, о тех, которые запросто готовы сломать пару бамперов и весь распорядок дня (в том числе себе самому), лишь бы кому-то что-то доказать. Принципиальные люди, согласитесь. «Учителя» на дорогах обладают особым характером, который позволяет им оставаться собой в этом бушующем мире.

О водителях, которые «учат»

Вас когда-нибудь «учили» на дороге?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да Нет

Как это бывает?

Неразрешенный конфликт — это обязательное условие для того, чтобы на дороге один водитель преподал другому урок. Причем другой, тот, кого учат, может до последнего не предполагать о существовании разногласий — первому это не важно. «Учитель» считает, что стал свидетелем несправедливости и не имеет морального права ее игнорировать.

Типичный сюжет — бесконечный сериал в левой полосе МКАД. Многие помнят, что этот ряд на кольцевой по Правилам дорожного движения (п. 79.2) разрешено занимать в особых случаях: когда все остальные полосы заняты либо когда необходимо выполнить объезд препятствия или опережение. Но левая полоса обладает сверхъестественной притягательностью, кроме того, на некоторых участках кольца максимально разрешенная скорость движения там выше, что создает дополнительный ажиотаж.

С ходу и не вспомнить, когда бы ГАИ привлекала к ответственности за безосновательное движение в третьей полосе, а вот «учителя» реагируют на это постоянно. Происходит это следующим образом: особо нетерпеливый водитель догоняет в третьем ряду автомобиль, который, по его мнению, движется там либо слишком медленно, либо вообще не имея на то оснований. Это у нетерпеливого водителя оснований предостаточно, начиная с того, что он нетерпелив. Ну а скорость для некоторых величина относительная, не имеющая ничего общего с действующим ограничением.

Нетерпеливый водитель может моргнуть фарами, как бы предлагая по-хорошему уступить дорогу. Если этого не происходит, «учитель» преподает урок: опережает автомобиль по другой полосе, перестраивается перед ним и внезапно замедляется.

Эффективность такого преподавания не доказана, а вот негативных отзывов хватает.

— Не можешь обогнать — купи вертолет, по воздуху движение свободное, — высказался, например, автор этого видео.

Отвага в сочетании с другими свойствами

Наверное, того, кто «учит», то есть иной раз осознанно подставляет свой автомобиль фактически под удар (никогда же не знаешь, чем дело-то закончится), можно назвать отважным. Одной отваги для этого маловато, конечно, но речь не об этом. «Учитель» не боится риска, ведь заранее не ясно, как все обернется.

На той же МКАД, бывало, водители «учили» большегрузный транспорт. Со стороны выглядит эффектно, хотя больше страшновато — а если грузовик не успеет остановиться?

Что по ПДД?

Вопрос сложный, так как каждый случай рассматривается отдельно и важны обстоятельства. Когда-то «учили» со словами: врежешься — так будешь виноват, потому что дистанцию держать надо. Это нас отсылает к п. 85 Правил: «Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки».

С другой стороны, сейчас во многих авто установлены видеорегистраторы. И тем, кто конфликтует, приходится с этим считаться. ПДД же прямо запрещают водителям создавать препятствие для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. И вот как бы инспекторы, посмотрев видео, не сделали вывод не о дистанции, а о создании аварийной обстановки...

Короче говоря, требуя от остальных соблюдения Правил дорожного движения, не забывать о самоконтроле — вот что не всегда получается у тех, кто любит «поучить».

Не признавая авторитетов

Очень часто водитель, коль скоро он решил «учить», делает это, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Например, решается оттормозить автобус на мокрой дороге — видали и такое. Безопасность пассажиров, риск столкновения ни в чем не повинных участников дорожного движения, коим не посчастливилось стать свидетелям «урока» — все это не принимается во внимание. Не важно даже, что причину такого поступка никто так и не сумел понять.

К слову, если белорусских «учителей» страшит перспектива отвечать перед законом за создание аварийной обстановки (например), то за границей бывали случаи, когда подобные действия расценивались как опасное поведение и наказывались действительно жестко .

Оба хороши

И ведь хватает желающих время от времени побыть «учителями» на дорогах. Кажется, малой искры достаточно, чтобы разжечь эту страсть. Кому-то что-то не понравилось — стал «учить». У оппонента тоже эмоции через край — и пошло-поехало. Вопрос простой: случись что, кто виноватым будет?

Подходящее решение есть у хоккейных рефери: за обоюдную грубость следует обоюдное же удаление — пусть на скамейке штрафников остывают да разбираются, кто там первый начал.

Нестерпимая обида

Еще один классический пример — «учеба» как месть за нанесенную обиду. Не дали, например, перестроиться, не уступили дорогу, не убрались в сторону, не провалились под землю — все это может вызвать ответную реакцию. Зачастую в подобных случаях «учитель» понимает, что по Правилам дорожного движения он неправ и вместо того, чтобы поучать других, учиться нужно как раз самому.

Но внезапно ПДД перестают быть аргументом. Попробуйте заговорите о них — и услышите длинный монолог о принципах, понятиях, неписаных правилах и всем таком прочем.

Резкий, пугающий, неприятный звук клаксона также не способствует установлению добрых взаимоотношений между соседями по транспортному потоку. Если сигнал нужен для того, чтобы предотвратить аварию, это понятно, это по правилам. Если же кто-то сигналит, чтобы выразить недовольство, ему нужно готовиться к ответной реакции: конфликт на этом не завершится, а лишь уйдет на дополнительный виток.

Нежелательный итог

Нередко «урок» заканчивается вполне реальным дорожно-транспортным происшествием с ущербом и всеми прочими последствиями. Предыдущие обиды, нанесенные «учителю», как правило, в расчет не принимаются: отвечать приходится за собственные действия.

В Госавтоинспекции, к слову, ранее уже отмечали, что «учителям» следует ожидать самого строгого наказания: поблажек за такие поступки не будет.

Вы кого-нибудь «учили» на дороге?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да Нет