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Честные учителя записали свое видеообращение
Источник материала: Партизан
В нем они рассказали о том, что включает в себя понятие «честный учитель», почему по их мнению идеологию нужно убирать из стен школы и какой они мечтают видеть школу будущего.
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В нем они рассказали о том, что включает в себя понятие «честный учитель», почему по их мнению идеологию нужно убирать из стен школы и какой они мечтают видеть школу...
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