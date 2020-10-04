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Готовится разгон?
Источник материала: Партизан
ГУВД Мингорисполкома предупредило, что работа журналистов иностранных СМИ на массовых несанкционированных мероприятиях без аккредитации будет нарушать действующее законодательство.
В пятницу МИД Беларуси аннулировало все выданные ранее аккредитации иностранным журналистам в Беларуси до переаккредитации. То есть со 2 октября иностранные журналисты в Беларуси работать не могут, а новые аккредитации начнут выдавать только 5 октября. На эти выходные работу журналистов по освещению акций протеста парализовали.
При этом в ГУВД рассказали
Одновременно поступают сообщения, что МВД освобождает места в изоляторах. Так, арестованных из Жодино переводят в Барановичи, из Гомеля -- в Брагин. Даже если это означает, что "правоохранители" готовятся к решительному бою с акциями протеста, которые длятся почти два месяца, это все равно не будет означать, что они победят.
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ГУВД Мингорисполкома предупредило, что работа журналистов иностранных СМИ на массовых несанкционированных мероприятиях без аккредитации будет нарушать...
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