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Готовится разгон?

04.10.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГУВД Мингорисполкома предупредило, что работа журналистов иностранных СМИ на массовых несанкционированных мероприятиях без аккредитации будет нарушать действующее законодательство.



В пятницу МИД Беларуси аннулировало все выданные ранее аккредитации иностранным журналистам в Беларуси до переаккредитации. То есть со 2 октября иностранные журналисты в Беларуси работать не могут, а новые аккредитации начнут выдавать только 5 октября. На эти выходные работу журналистов по освещению акций протеста парализовали. 

При этом в ГУВД рассказали Sputnik, что в случае задержания иностранных журналистов на несанкционированных мероприятиях будут рассматриваться как участников в них. Им будет грозить административное наказание согласно статье 23.34 в виде штрафа или ареста до 15 суток.

Одновременно поступают сообщения, что МВД освобождает места в изоляторах. Так, арестованных из Жодино переводят в Барановичи, из Гомеля -- в Брагин. Даже если это означает, что "правоохранители" готовятся к решительному бою с акциями протеста, которые длятся почти два месяца, это все равно не будет означать, что они победят.  
 
Теги: Гомель
 
 
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ГУВД Мингорисполкома предупредило, что работа журналистов иностранных СМИ на массовых несанкционированных мероприятиях без аккредитации будет нарушать...
 
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