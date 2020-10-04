Готовится разгон?









В пятницу МИД Беларуси аннулировало все выданные ранее аккредитации иностранным журналистам в Беларуси до переаккредитации. То есть со 2 октября иностранные журналисты в Беларуси работать не могут, а новые аккредитации начнут выдавать только 5 октября. На эти выходные работу журналистов по освещению акций протеста парализовали.





Sputnik , что в случае задержания иностранных журналистов на несанкционированных мероприятиях будут рассматриваться как участников в них. Им будет грозить административное наказание согласно статье 23.34 в виде штрафа или ареста до 15 суток. При этом в ГУВД рассказали, что в случае задержания иностранных журналистов на несанкционированных мероприятиях будут рассматриваться как участников в них. Им будет грозить административное наказание согласно статье 23.34 в виде штрафа или ареста до 15 суток.



