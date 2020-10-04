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СК прокомментировал смерть мужчины, госпитализированного с Окрестина

04.10.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины, который скончался в больнице, об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 29 сентября в одну из больниц Минска попал 41-летний житель столицы с телесными повреждениями. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако в субботу он скончался.

В СК уточнили, что мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД на Окрестина.

"Следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - рассказали в СК.

Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначена экспертиза, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация.

В СК добавили, что некоторые telegram-каналы и СМИ пытаются политизировать трагедию, связывая ее с жестокостью милиционеров. Однако следователи уточнили – задержание минчанина не было связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.

И все же в версию "сам упал" не очень верится. Особенно потому, что Следственного комитета в упор не видит беспредела при задержаниях и арестах, которые, благодаря многочисленным свидетельствам в соцсетях, видят все. 
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины, который скончался в больнице, об этом в субботу сообщила пресс-служба...
 
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