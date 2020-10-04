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Почти 700 фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Ситуация с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза продолжает оставаться напряженной.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, всего в очереди сейчас стоит почти 700 фур. Больше всего, как обычно, загружено литовское направление — более 440:
Выезд в Латвию ожидает более 150 грузовиков:
Есть очереди и на польском направлении — более 90:
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Ситуация с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза продолжает оставаться напряженной.
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