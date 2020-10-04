Почти 700 фур скопилось на границе

Ситуация с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза продолжает оставаться напряженной.





По данным Госпогранкомитета на 08:00, всего в очереди сейчас стоит почти 700 фур. Больше всего, как обычно, загружено литовское направление — более 440:

«Бенякони» — более 150;

«Котловка» — более 100;

«Каменный Лог» — более 100;

«Привалка» — более 90.

Выезд в Латвию ожидает более 150 грузовиков:

«Григоровщина» — более 70;

«Урбаны» — более 80.

Есть очереди и на польском направлении — более 90: