СК проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу c Окрестина

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.





«По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы.

СК отмечает, что «некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции». «Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях», — заявляет СК.

Следователи «в очередной раз обращаются к представителям медиасферы и просят не распространять недостоверную информацию».