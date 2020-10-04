ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян не исключает обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах

04.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе армянского кабина, соответствующее заявление Пашинян сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Отвечая на вопрос, хотел ли бы он видеть в Нагорном Карабахе российских миротворцев, Пашинян сказал, что такие вопросы "могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ". 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление следующим образом: "Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", – заявил он, отвечая на вопрос РБК.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Армении полагает, что данный вопрос может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Честные учителя записали свое видеообращение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика