Пашинян не исключает обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе армянского кабина, соответствующее заявление Пашинян сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Отвечая на вопрос, хотел ли бы он видеть в Нагорном Карабахе российских миротворцев, Пашинян сказал, что такие вопросы "могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление следующим образом: "Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", – заявил он, отвечая на вопрос РБК .

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

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