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Пашинян не исключает обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах
04.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе армянского кабина, соответствующее заявление Пашинян сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.
Отвечая на вопрос, хотел ли бы он видеть в Нагорном Карабахе российских миротворцев, Пашинян сказал, что такие вопросы "могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление следующим образом: "Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", – заявил он, отвечая на вопрос
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Последует
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Премьер-министр Армении полагает, что данный вопрос может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ.
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