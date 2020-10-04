TUT.BY отмечает День Рождения! Присоединяйтесь к поздравлениям

Источник материала: Tut.by

Близится 5 октября, эта дата официально является днем рождения Белорусского портала TUT.BY. В этом году нам исполняется 20 лет! Мы искренне рады, что все это время читателей становилось все больше и больше. Сейчас аудитория портала достигла 68,6% Байнета. И нам очень хочется организовать в честь праздника возможность услышать всех вас!





Для того, чтобы оставить свое поздравление, текст необходимо оставить в специальной ветке на форуме Talks.by. После премодерации ваши пожелания появятся в праздничном блоке на главной странице TUT.BY.

Нам важны ваша поддержка и теплые слова, они придают сил и уверенности. Пусть праздничный день портала станет добрым и радостным для всех наших читателей. Спасибо, что вы у нас есть!