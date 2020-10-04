Под Минском выросли огурцы в полметра и гигантские тыквы. И это без химии. Узнали, в чем секрет

Источник материала: Tut.by

Галина Викторовна из Минской области — одна из победительниц конкурса «Мои помидоры». Она стала первой в номинации «Самый необычный по форме томат». Но урожай женщины интересен и другими овощами. Например, она вырастила огромную тыкву и полуметровые огурцы. И это, кстати, почти без химии. О секретах такого успешного огородничества читайте в материале REALTY.TUT.BY.



Фото предоставила Галина Викторовна

Дом Галины Викторовны расположен в 40 км от Минска. Участок стандартного размера, 15 соток. Здесь любят выращивать цветы. Есть и огород.



Фото предоставила Галина Викторовна

— Надо же чем-то в деревне заниматься, — смеется женщина. — Особенно когда в отпуске все лето тут сидишь.

По словам хозяйки, здесь выращивают «всего понемножку». Кроме стандартного овощного набора в этом году тут сажали арбузы.

— Арбузы у нас были по 2 килограмма. Росли под пленкой, а сажали их через рассаду.

9-летний внук Тимур. Фото предоставила Галина Викторовна

А еще у Галины Викторовны выросли морковь, мускатная тыква и китайские огурцы впечатляющего размера.

— Огурцы — 53 см. Они должны быть поменьше, но мы решили посмотреть, до какого размера они могут дорасти. До сих пор еще сидят у нас: оставили на семена. А наша тыква получилась не только большая, но и очень вкусная, сладкая!



Это еще не самая большая тыква. Фото предоставила Галина Викторовна



Фото предоставила Галина Викторовна

Ну, а поводу помидоров необычной формы, то здесь вышла случайность. Два куста с нестандартными плодами получились из семян обыкновенных черри. Остальные семена из пакетика, кстати, дали «правильные» плоды. А на вкус и те, и те томаты оказались одинаковыми.



Фото предоставила Галина Викторовна



Фото предоставила Галина Викторовна

Самое лучшее удобрение — «зеленое»

Галина Викторовна уверяет: никаких секретов в выращивании овощей у нее нет. В феврале-марте, как и все, она занимается рассадой, в апреле — пересадкой растений в грунт.

Химию на огороде почти не использует. Только по весне, при посадке помидоров в теплице, рассыпает немного комплексного удобрения. Еще из готовых покупных препаратов использует средство от фитофтороза.



Фото предоставила Галина Викторовна

Самым лучшим удобрением женщина считает «зеленое». Оно же помогает и в борьбе с вредителями. Готовит его хозяйка каждый год и потом, в течение сезона, раз в неделю подкармливает им овощи. Смесь разбавляет водой и поливает грядки.

— Готовлю «зеленое» удобрение из крапивы, апельсиновых и банановых шкурок, травы, одуванчика, полыни. Заливаю водой и добавляю дрожжи, чтобы быстрее бродило. Вся эта смесь в бочке перепревает, перегнивает, бродит.



Фото предоставила Галина Викторовна

Главное — трудиться и не лениться!

Галина Викторовна старается справляться с огородом сама. Но есть у нее и хороший помощник — 18-летний внук Максим.

— Мы с ним картошку сажаем, гряды делаем и потом выкапываем. И перепахивать он помогает. Не отказывается никогда помогать.

Женщина говорит, что над овощами здесь особо никто не сидит. И напоследок отмечает:

— Главное — трудиться и не лениться! Вот и все.