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Под Минском выросли огурцы в полметра и гигантские тыквы. И это без химии. Узнали, в чем секрет
Источник материала: Tut.by
Галина Викторовна из Минской области — одна из победительниц
Дом Галины Викторовны расположен в 40 км от Минска. Участок стандартного размера, 15 соток. Здесь любят выращивать цветы. Есть и огород.
— Надо же чем-то в деревне заниматься, — смеется женщина. — Особенно когда в отпуске все лето тут сидишь.
По словам хозяйки, здесь выращивают «всего понемножку». Кроме стандартного овощного набора в этом году тут сажали арбузы.
— Арбузы у нас были по 2 килограмма. Росли под пленкой, а сажали их через рассаду.
А еще у Галины Викторовны выросли морковь, мускатная тыква и китайские огурцы впечатляющего размера.
— Огурцы — 53 см. Они должны быть поменьше, но мы решили посмотреть, до какого размера они могут дорасти. До сих пор еще сидят у нас: оставили на семена. А наша тыква получилась не только большая, но и очень вкусная, сладкая!
Ну, а поводу помидоров необычной формы, то здесь вышла случайность. Два куста с нестандартными плодами получились из семян обыкновенных черри. Остальные семена из пакетика, кстати, дали «правильные» плоды. А на вкус и те, и те томаты оказались одинаковыми.
Самое лучшее удобрение — «зеленое»
Галина Викторовна уверяет: никаких секретов в выращивании овощей у нее нет. В феврале-марте, как и все, она занимается рассадой, в апреле — пересадкой растений в грунт.
Химию на огороде почти не использует. Только по весне, при посадке помидоров в теплице, рассыпает немного комплексного удобрения. Еще из готовых покупных препаратов использует средство от фитофтороза.
Самым лучшим удобрением женщина считает «зеленое». Оно же помогает и в борьбе с вредителями. Готовит его хозяйка каждый год и потом, в течение сезона, раз в неделю подкармливает им овощи. Смесь разбавляет водой и поливает грядки.
— Готовлю «зеленое» удобрение из крапивы, апельсиновых и банановых шкурок, травы, одуванчика, полыни. Заливаю водой и добавляю дрожжи, чтобы быстрее бродило. Вся эта смесь в бочке перепревает, перегнивает, бродит.
Главное — трудиться и не лениться!
Галина Викторовна старается справляться с огородом сама. Но есть у нее и хороший помощник — 18-летний внук Максим.
— Мы с ним картошку сажаем, гряды делаем и потом выкапываем. И перепахивать он помогает. Не отказывается никогда помогать.
Женщина говорит, что над овощами здесь особо никто не сидит. И напоследок отмечает:
— Главное — трудиться и не лениться! Вот и все.
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