ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском выросли огурцы в полметра и гигантские тыквы. И это без химии. Узнали, в чем секрет

04.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Галина Викторовна из Минской области — одна из победительниц конкурса «Мои помидоры». Она стала первой в номинации «Самый необычный по форме томат». Но урожай женщины интересен и другими овощами. Например, она вырастила огромную тыкву и полуметровые огурцы. И это, кстати, почти без химии. О секретах такого успешного огородничества читайте в материале REALTY.TUT.BY.


Фото предоставила Галина Викторовна

Дом Галины Викторовны расположен в 40 км от Минска. Участок стандартного размера, 15 соток. Здесь любят выращивать цветы. Есть и огород.


Фото предоставила Галина Викторовна

— Надо же чем-то в деревне заниматься, — смеется женщина. — Особенно когда в отпуске все лето тут сидишь.

По словам хозяйки, здесь выращивают «всего понемножку». Кроме стандартного овощного набора в этом году тут сажали арбузы.

— Арбузы у нас были по 2 килограмма. Росли под пленкой, а сажали их через рассаду.

9-летний внук Тимур. Фото предоставила Галина Викторовна

А еще у Галины Викторовны выросли морковь, мускатная тыква и китайские огурцы впечатляющего размера.

— Огурцы — 53 см. Они должны быть поменьше, но мы решили посмотреть, до какого размера они могут дорасти. До сих пор еще сидят у нас: оставили на семена. А наша тыква получилась не только большая, но и очень вкусная, сладкая!


Это еще не самая большая тыква. Фото предоставила Галина Викторовна

Фото предоставила Галина Викторовна

Ну, а поводу помидоров необычной формы, то здесь вышла случайность. Два куста с нестандартными плодами получились из семян обыкновенных черри. Остальные семена из пакетика, кстати, дали «правильные» плоды. А на вкус и те, и те томаты оказались одинаковыми.


Фото предоставила Галина Викторовна

Фото предоставила Галина Викторовна

Самое лучшее удобрение — «зеленое»

Галина Викторовна уверяет: никаких секретов в выращивании овощей у нее нет. В феврале-марте, как и все, она занимается рассадой, в апреле — пересадкой растений в грунт.

Химию на огороде почти не использует. Только по весне, при посадке помидоров в теплице, рассыпает немного комплексного удобрения. Еще из готовых покупных препаратов использует средство от фитофтороза.


Фото предоставила Галина Викторовна

Самым лучшим удобрением женщина считает «зеленое». Оно же помогает и в борьбе с вредителями. Готовит его хозяйка каждый год и потом, в течение сезона, раз в неделю подкармливает им овощи. Смесь разбавляет водой и поливает грядки.

— Готовлю «зеленое» удобрение из крапивы, апельсиновых и банановых шкурок, травы, одуванчика, полыни. Заливаю водой и добавляю дрожжи, чтобы быстрее бродило. Вся эта смесь в бочке перепревает, перегнивает, бродит.


Фото предоставила Галина Викторовна

Главное — трудиться и не лениться!

Галина Викторовна старается справляться с огородом сама. Но есть у нее и хороший помощник — 18-летний внук Максим.

— Мы с ним картошку сажаем, гряды делаем и потом выкапываем. И перепахивать он помогает. Не отказывается никогда помогать.

Женщина говорит, что над овощами здесь особо никто не сидит. И напоследок отмечает:

— Главное — трудиться и не лениться! Вот и все.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из победительниц конкурса «Мои помидоры» рассказала, как ей удается выращивать богатый урожай.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 700 фур скопилось на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика