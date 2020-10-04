«Что в тебе ценного? Обычная ведь баба». Мнение о том, почему мужчинам больше не нужны красивые содержанки

Источник материала: Tut.by

Белорусские женские марши отлично показали, как сильно в современном мире изменился типаж героинь. Мода отторгла инфантильных принцесс. На смену пришли смелые, сильные и самостоятельные. Об этих переменах в отношении женской привлекательности рассуждает наш колумнист Милана Егорова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях в спортивном зале мне повезло послушать весьма интересный разговор двух подруг. Несмотря на раннее время, были девушки при полном параде, макияже и на тренировке старались не потеть. У нас хороший зал, состоятельных мужчин занимается много, поэтому охотницы в этих интерьерах не редкость. Такие типичные подружки слетаются к нам стайками, чтобы затем вечером вместе отправиться ловить счастье уже в каком-нибудь клубе или ресторане.

Девушки обсуждали протесты и постепенно пришли к мысли, что женщин в залах стало гораздо меньше и «слава богу, пока они протестуют, найду себе мужика нормального». Как говорится, «для кого война, для кого — мать родна»… Всегда найдутся те, кто захочет воспользоваться ситуацией, пока конкурентки потеряли бдительность.

Ту беседу подруг услышал мой приятель (сложно было этого избежать, поскольку громкость они не убавляли), который по типажу как раз идеально совпадает с целью охотниц. Когда мы вышли из зала, и я начала подтрунивать «ого, ты считаешься призом», он ответил, что давно в курсе. И не только он, а все мужчины, которым удалось добиться устойчивого финансового положения. Каждый из них прекрасно осознаёт, что является ценным трофеем. И да, они обсуждают такое лестное положение с друзьями.



Фото: unsplash.com

Добиваются благосклонности объекта симпатии теперь не мужчины, а женщины, которым не хватает ума строить свою жизнь самостоятельно. Это им нужно найти получше, заинтересовать, женить и прочно устроиться на шее.

«Я таких раскусываю по месту работы, — говорит мой друг. — Двадцатилетней девочке ещё можно простить отсутствие карьеры, а когда зрелая женщина ни к чему не стремится, значит, жить она планирует не за свой счет. Мне бы не хотелось содержать инфантилку, поэтому такой вариант сразу мимо».

Что интересно, такой точки зрения придерживаются многие состоятельные мужчины. В формат с содержанками они наигрались — теперь интересуются умными, талантливыми и состоявшимися женщинами, которые, к слову, не только более интересные, но ещё и более красивые, поскольку в состоянии заработать себе на красоту и стильный имидж. Инфантилкам и ведическим богиням конкурировать становится всё сложнее — крыть козыри умной состоявшейся женщины им попросту нечем.



Кадр из сериала «Содержанки» носит иллюстративный характер

Внезапно оказалось, что мужчина хочет видеть рядом не только служанку на кухне и богиню в постели, но и друга, единомышленника и собеседника, с которым есть что обсудить. Жертвовать своими амбициями и внутренним миром ради удачного замужества теперь не только бессмысленно, но и опасно — это отбрасывает от состоятельного мужчины гораздо дальше, чем наличие целлюлита.

С целлюлитом мужчины, кстати, смирились и научились не замечать. Женщина должна быть в тонусе, приятно пахнуть и хорошо выглядеть, но больше не обязана соответствовать глянцевым стандартам.

«Лучше пусть будет интересной и живой, чем замученной диетами», — говорит приятель. И приходит к выводу, что любви целлюлит не мешает, и даже в спальне оставаться один на один приятнее с той, у кого в голове есть что-то кроме мужчин и попыток удачно выйти замуж.

Нежеланные подарочки

Вместе с другими клише патриархального общества уходит и отношение к женскому телу как к редкому подарку. Одаривать собой уже глупо. Однако эти перемены проходят мимо сознания некоторых барышень.

Смотрите, какая магия случается в их головах. На словах они согласны вкладываться в отношения. И равенства хотят. Но давать собираются не финансовую поддержку, которой ждут от мужчин, а себя. Вот такая грандиозная самооценка: «Дайте мне миллионера, который будет меня баловать, а за это я буду его любить».

Когда я слышу такой бред, подмывает спросить, что в этой женщине такого ценного, что может стоить миллионы и половину имущества по брачному договору? У них физиология какая-то другая, вагина из золота — что? Обычные бабы ведь, просто с претензиями на собственную грандиозность. И даже не обычные, а менее сильные, ведь при огромном количестве возможностей не смогли достичь ничего, оказавшись неспособными к социальной конкуренции.



Кадр из сериала «Содержанки» носит иллюстративный характер

И вот ищут любовь такие невероятные красавицы со сверхценными вагинами. Нужно успеть скорее, до первых морщин, но всё как-то не складывается… Равные мужчины им не подходят, потому что хочется, чтобы муж был богаче и лучше, чем ты сама (нормальный, кстати, эволюционный механизм).

Годы идут, бегущая строчка «ищу богатого мужа» становится всё заметнее, и подходящих кандидатов из-за этого всё меньше. От тоски и безнадеги выходят такие девушки потом не за лучшего, а за согласившегося и до конца жизни живут с кислыми лицами, пиля нелюбимого бедного мужа, который оказался недостоин принцессы.

Иногда счастье случается, и богатый мужчина всё же появляется на пороге. Но жадность и стремление переложить свои материальные проблемы на другого человека портят сказку и здесь. Не понимают девушки, что чем выше поднялся мужчина, тем он осторожнее и тем лучше разбирается в людях. Потенциальных содержанок раскусывают на раз. Не тратятся на таких женщин не из жадности, а из-за нежелания вкладываться в человека, который видит в тебе лишь кошелёк. Поэтому кроме ужинов принцессы не получают ничего. И, конечно, принц тоже достается не им.