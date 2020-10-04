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3 рецепта печенья, с которыми справится даже тот, кто редко появляется на кухне

04.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Лимонное печенье в сахарной пудре


Ингредиенты:

На 30 штук:

  • сливочное масло 130 г;
  • сахар 180 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • ванильный сахар 1 ч. л.;
  • лимонная цедра 1 ч. л.;
  • лимонный сок 1 ст. л.;
  • мука 300 г;
  • разрыхлитель 2/3 ч. л.;
  • сода ¼ ч. л.;
  • соль ¼ ч. л.;
  • сахарная пудра 3 ст. л.

Как готовим?

  1. Масло взбиваем с сахаром до кремообразного состояния. Добавляем ванильную эссенцию, цедру, лимонный сок и яйцо, еще раз взбиваем.
  2. Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и солью муку и замешиваем мягкое тесто. Напоминаю: муки может уйти больше или меньше указанного количества, поэтому добавляйте ее постепенно и следите за консистенцией теста.
  3. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех. Обваливаем в сахарной пудре.
  4. Кладем на застеленный пергаментом или фольгой противень на расстоянии 6−7 см друг от друга. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем, пока низ печенья не станет золотисто-коричневым, примерно 10−13 минут.

Шоколадное печенье с грецкими орехами


Ингредиенты:

На 24 штуки:

  • сливочное масло 120 г;
  • сахар 220 г;
  • яйца 2 шт.;
  • какао-порошок 60 г;
  • мука 300 г;
  • сода 1/3 ч. л.;
  • грецкие орехи 100 г.

Как готовим?

  1. Масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем по одному яйца, взбивая после каждого. Вводим просеянную с какао и содой муку и замешиваем тесто.
  2. Добавляем нарубленные орехи. Перемешиваем.
  3. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех и кладем их на противень на расстоянии 4−5 см друг от друга. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 15−18 минут.

Тающее арахисовое печенье


Ингредиенты:

На 30 штук:

  • арахисовая паста 200 г;
  • сливочное масло 200 г;
  • коричневый сахар 200 г;
  • яйца 1 шт.;
  • мука 250 г;
  • сода ¾ ч. л.;
  • обычный сахар для посыпки 50 г.

Как готовим?

  1. Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем арахисовую пасту, взбиваем. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную с содой муку и замешиваем тесто.
  2. Формируем из теста шарики и обваливаем в обычном сахаре (по желанию).
  3. Кладем на противень и прижимаем вилкой крест-накрест.
  4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 12−15 минут, до золотистых краев.

Больше рецептов печенья:

Творожное печенье «Сердечки»: vkusnyblog.ru/recipe/tvorozhnoe-pechene-serdechki;

Сырное печенье с тимьяном: vkusnyblog.ru/recipe/syrnoe-pechene-s-timyanom;

Шоколадные пряники: vkusnyblog.ru/recipe/shokoladnye-pryaniki;

Овсяное печенье с орехами: vkusnyblog.ru/recipe/ovsyanoe-pechene-s-orehami.

 
 
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Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить...
 
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