3 рецепта печенья, с которыми справится даже тот, кто редко появляется на кухне

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Лимонное печенье в сахарной пудре
Ингредиенты:
На 30 штук:
сливочное масло 130 г;
сахар 180 г;
яйцо 1 шт.;
ванильный сахар 1 ч. л.;
лимонная цедра 1 ч. л.;
лимонный сок 1 ст. л.;
мука 300 г;
разрыхлитель 2/3 ч. л.;
сода ¼ ч. л.;
соль ¼ ч. л.;
сахарная пудра 3 ст. л.
Как готовим?
Масло взбиваем с сахаром до кремообразного состояния. Добавляем ванильную эссенцию, цедру, лимонный сок и яйцо, еще раз взбиваем.
Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и солью муку и замешиваем мягкое тесто. Напоминаю: муки может уйти больше или меньше указанного количества, поэтому добавляйте ее постепенно и следите за консистенцией теста.
Формируем из теста шарики размером с грецкий орех. Обваливаем в сахарной пудре.
Кладем на застеленный пергаментом или фольгой противень на расстоянии 6−7 см друг от друга. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем, пока низ печенья не станет золотисто-коричневым, примерно 10−13 минут.
Шоколадное печенье с грецкими орехами
Ингредиенты:
На 24 штуки:
сливочное масло 120 г;
сахар 220 г;
яйца 2 шт.;
какао-порошок 60 г;
мука 300 г;
сода 1/3 ч. л.;
грецкие орехи 100 г.
Как готовим?
Масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем по одному яйца, взбивая после каждого. Вводим просеянную с какао и содой муку и замешиваем тесто.
Добавляем нарубленные орехи. Перемешиваем.
Формируем из теста шарики размером с грецкий орех и кладем их на противень на расстоянии 4−5 см друг от друга. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 15−18 минут.
Тающее арахисовое печенье
Ингредиенты:
На 30 штук:
арахисовая паста 200 г;
сливочное масло 200 г;
коричневый сахар 200 г;
яйца 1 шт.;
мука 250 г;
сода ¾ ч. л.;
обычный сахар для посыпки 50 г.
Как готовим?
Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем арахисовую пасту, взбиваем. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную с содой муку и замешиваем тесто.
Формируем из теста шарики и обваливаем в обычном сахаре (по желанию).
Кладем на противень и прижимаем вилкой крест-накрест.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 12−15 минут, до золотистых краев.