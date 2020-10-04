3 рецепта печенья, с которыми справится даже тот, кто редко появляется на кухне

Источник материала: Tut.by

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Лимонное печенье в сахарной пудре





Ингредиенты: На 30 штук: сливочное масло 130 г;

сахар 180 г;

яйцо 1 шт.;

ванильный сахар 1 ч. л.;

лимонная цедра 1 ч. л.;

лимонный сок 1 ст. л.;

мука 300 г;

разрыхлитель 2/3 ч. л.;

сода ¼ ч. л.;

соль ¼ ч. л.;

сахарная пудра 3 ст. л.

Как готовим?

Масло взбиваем с сахаром до кремообразного состояния. Добавляем ванильную эссенцию, цедру, лимонный сок и яйцо, еще раз взбиваем. Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и солью муку и замешиваем мягкое тесто. Напоминаю: муки может уйти больше или меньше указанного количества, поэтому добавляйте ее постепенно и следите за консистенцией теста. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех. Обваливаем в сахарной пудре. Кладем на застеленный пергаментом или фольгой противень на расстоянии 6−7 см друг от друга. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем, пока низ печенья не станет золотисто-коричневым, примерно 10−13 минут.

Шоколадное печенье с грецкими орехами





Ингредиенты: На 24 штуки: сливочное масло 120 г;

сахар 220 г;

яйца 2 шт.;

какао-порошок 60 г;

мука 300 г;

сода 1/3 ч. л.;

грецкие орехи 100 г.

Как готовим?

Масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем по одному яйца, взбивая после каждого. Вводим просеянную с какао и содой муку и замешиваем тесто. Добавляем нарубленные орехи. Перемешиваем. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех и кладем их на противень на расстоянии 4−5 см друг от друга. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 15−18 минут.

Тающее арахисовое печенье





Ингредиенты: На 30 штук: арахисовая паста 200 г;

сливочное масло 200 г;

коричневый сахар 200 г;

яйца 1 шт.;

мука 250 г;

сода ¾ ч. л.;

обычный сахар для посыпки 50 г.

Как готовим?

Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции. Добавляем арахисовую пасту, взбиваем. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную с содой муку и замешиваем тесто. Формируем из теста шарики и обваливаем в обычном сахаре (по желанию). Кладем на противень и прижимаем вилкой крест-накрест. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 12−15 минут, до золотистых краев.

Больше рецептов печенья:

Творожное печенье «Сердечки»: vkusnyblog.ru/recipe/tvorozhnoe-pechene-serdechki ;

Сырное печенье с тимьяном: vkusnyblog.ru/recipe/syrnoe-pechene-s-timyanom ;

Шоколадные пряники: vkusnyblog.ru/recipe/shokoladnye-pryaniki ;

Овсяное печенье с орехами: vkusnyblog.ru/recipe/ovsyanoe-pechene-s-orehami .