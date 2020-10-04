«Уезжаем из страны, приходится продавать». Подборка недорогих и добротных домов, расположенных недалеко от озер

Источник материала: Onliner

Свой домик в деревне — знатное развлечение, пусть пригодное и не для всех возрастов. Лужайка, парничок, несколько грядок «в свое удовольствие» — вот и заиграл быт горожанина новыми красками. И раз уж 2020-й показал нам, что мир может быть закрытым (причем длительное время), совсем уж хорошо, если домик расположен в местности живописной. Для тех, кто всерьез подумывает прикупить землицы недалеко от озер и рек, сделали подборку относительно недорогих (и приличных) вариантов, размещенных в базе сервиса « Дома и квартиры» .





Первым делом «поедем» в Вилейский район, ведь одноименное водохранилище — одно из любимых мест отдыха минчан. За 33 565 рублей, или $12 900, на одном из берегов можно купить крепкий бревенчатый дом площадью 90 «квадратов». В довесок идут 20 соток ухоженной земли, взрослые плодовые деревья, колодец, новая асфальтированная дорога к дому и газ прямо на участке.













Внутри дом обшит гипсокартоном, старые окна заменены на пластиковые, установлены необходимые счетчики, отопление — печное. Как утверждает собственник, все документы в полном порядке.





«Тихое, спокойное место, отличный ровный участок с аллеями из плодовых деревьев (зимой и летом выглядят просто волшебно), только один примыкающий участок (можно взять в аренду за копейки), с другой стороны упирается в поле. Рядом: озеро Нарочь, Вилейское водохранилище, лес, ягоды, грибы, свежий воздух. Прекрасное место для охотников и рыболовов, до города Вилейка на авто буквально 5—8 минут. Делали все для себя, но уезжаем из страны и, к сожалению, приходится продавать», — объясняет ситуацию собственник.





Примерно в тех же краях есть вариант и подешевле: всего за 12 000 рублей, или примерно $4500. Фотографировать дом собственник не стал, но предупредил, что 37-метровая постройка нуждается в ремонте.





«Продается участок земли с деревянным домом вблизи Вилейского водохранилища. Площадь участка 25 соток. На участке имеется колодец с питьевой водой. По улице проложен газ. Документы на участок и дом в наличии. Вилейское водохранилище — отличное место для отдыха и рыбалки. Продается в связи с ненадобностью. Цена $4500 в эквиваленте. Торг», — уточняет хозяйка.









Стоит отметить, что участок вытянутый и узкий (примерно 36 м на 107 м), что может представлять некоторые проблемы при строительстве нового дома.





В 7 км от Лошанского водохранилища за $7000 по курсу продается крепкий бревенчатый дом с кирпичной пристройкой. Да, до «большой воды» надо будет поездить, но летом, в хорошую погоду, это только в удовольствие. От и до презентовать дом агентство не стало, поэтому по фото можно сказать только то, что окна классические деревянные, фронтон покрашен в голубой цвет, а крыша шиферная.









«Слуцкое направление в 45 км от МКАД. Дом деревянный 2000 года постройки, общая площадь 50 кв. м, жилая 28,3 кв. м, кухня 6,2 кв. м, веранда 9,5 кв. м. Коммуникации: свет, вода — колодец, газ балонный привозной, печное отопление. Пол в доме требует ремонта, материалы для ремонта (доски и лаги) имеются. Земельный участок 6,7 сотки в праве пожизненного наследуемого владения, ровный, с плодоносящим садом. В деревне имеется продуктовый магазин, остановка транспорта рядом. Отличное транспортное сообщение с Минском и Уздой — каждые полчаса ходят маршрутки, 4 раза в день ходит автобус. В шаговой доступности — лес, недалеко Лошанское водохранилище», — комментирует агентство.





На примерно одинаковом расстоянии от Дзержинского водохранилища и водохранилища Дягильно находится следующий лот. Это успевший потемнеть сруб с шиферной крышей. Вокруг — респектабельные соседи, поэтому новому владельцу волей-неволей будет хотеться поскорее достроиться, чтобы не выглядеть хуже остальных. Площадь дома 42 кв. м, отделки нет, так что трудиться, трудиться и еще раз трудиться.











«Деревня Вишневка. Деревянный дом, участок правильной формы 11,61 сотки на горе, с двух сторон огорожен соседями, есть несколько плодовых деревьев, хорошие подъездные пути, недалеко трасса М1 (1 км), недалеко ж/д станция (2 км), рядом с г. Дзержинск. Документы в порядке. 35 км от МКАД», — уточняет собственник.









Продавцом дом оценен в 26 000 рублей, или $9999.





Материнское озеро (Пуховичский район) знакомо далеко не всем, но хорошо узнать его наверняка получится, если купить дом в садовом товариществе «Остров». За десять соток и небольшой дом площадью 35 «квадратов» в желто-голубых тонах просят 16 65о рублей, или $6400.





«Отличное место для вашей дачи и отдыха! — считает агентство. — Садовое товарищество „Остров“ находится в пешей доступности от г. п. Дружный, где имеется абсолютно вся инфраструктура города, где вы сможете закупиться продуктами, сходить в кафе и многое другое. Рядом озеро и лес, где вы сможете отдыхать в летнее время и собирать грибы и ягоды. А также в Руденске есть линия электрички. А в г. п. Дружный ходят маршрутные автобусы от Минска. Удобный путь к Минску. Дорога на автомобиле занимает всего полчаса — минут сорок.











В доме есть рабочая печь, кухня, на участке колодец с чистой питьевой водой. Участок расположен в приятном месте, где вокруг деревья и зелень, а дома расположены на большом расстоянии друг от друга, что позволит вам уединиться. Хорошие подъездные пути — широкие улицы. Сразу за домом личный березовый гай».











