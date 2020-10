Десять альбомов сентября и еще много хорошей музыки в одном плей-листе

Источник материала: Onliner Наша рубрика благополучно возвращается в эфир после вынужденной паузы, продиктованной межсезоньем и другими обстоятельствами непреодолимой силы. Продолжаем слушать лучшие альбомы месяца: британские панки Idles, новый Мэрилин Мэнсон, возвращение к корням Deftones и отличная, но малоизвестная группа Iress. Эти и другие записи в нашей традиционной подборке — когда дочитаете до конца, обнаружите всю эту музыку в одном плей-листе.

Idles

Ultra Mono





Британские панки Idles из чисто субкультурного явления как-то незаметно превратились в хедлайнеров крупных фестивалей (еще до пандемии) и группу, которую хотят заполучить вообще все концертные промоутеры (конечно, кроме белорусских). Харизматичные, артистичные музыканты пишут плакатные, цепляющие песни, которые попадают в максимально широкую аудиторию. Разумеется, в ортодоксальных кругах такое движение в сторону мейнстрима не могло не вызвать волну недовольств, но все это больше похоже на занудство. Idles прямо сейчас — самая гастролирующая и популярная панк-группа: альбомы Brutalism и Joy As An Act Of Resistance — энергичные и хитовые — заслушаны до дыр, а новый Ultra Mono — не такой хитовый, но не менее удачный — является достойным продолжением убойной дискографии группы. Да, на этой записи нет стопроцентных хитов вроде Dany Nedelko или Mother, но это очень цельная, изобретательная и бодрая работа, которая способна зацепить даже человека, предельно далекого от панк-культуры.

Marilyn Manson

We Are Chaos





Если хорошенько покопаться в дискографии Мэрилина Мэнсона, то можно обнаружить, что последний удачный альбом американского артиста выходил слишком давно. Убойные синглы, рвавшие чарты, остались где-то на стыке тысячелетий. Эпатажный образ и выходки, которыми пестрили медиа по всему миру, примерно там же. Мэнсону 51 год. Он исправно выпускает новый материал примерно раз в два-три года, но из поп-артиста с мощными амбициями давно превратился в музыканта, который остается в обойме по совокупности заслуг. Глэм отошел даже не на второй план, Уорнеру больше не нужно быть заложником своего образа, и он может записывать хорошие средние альбомы. Они не будут на верхушках чартов и на первых планах в профильной прессе, от них не будет завышенных ожиданий у публики. И это, разумеется, освобождает артиста от дополнительной ответственности и в какой-то степени развязывает руки. Подчеркнем: это еще один неплохой альбом Мэнсона, от которого никто и ничего не ждет.

Iress

Flaw





Про группу Iress из Лос-Анджелеса известно совсем мало. С момента выхода предыдущего, дебютного альбома коллектива прошло долгих пять лет. За это время музыканты, очевидно, набрались опыта и свежих идей и записали монолитный Flaw — однозначно лучший тяжелый альбом сентября. Стилистически эту запись можно отметить тегами «постметал», «шугейз», «дум», но вообще она гораздо разнообразнее и не вписывается в какие-то четкие рамки. Это размеренная мрачная музыка без резких и слишком громких отрезков, и на первом плане здесь находится вокалистка Мишель Малли, которая делает своим голосом невероятные вещи: в нем столько эмоций и убедительного артистизма, что каждая песня становится небольшим театральным представлением посреди сумеречной туманной дороги. Очень красивая запись, а особое внимание рекомендуем обратить на монолитную композицию Shallow — настоящее украшение этого альбома.

Deftones

Ohms





В 2003 году вышел одноименный альбом Deftones, который спродюсировал Терри Дейт: этот период можно назвать золотым в биографии влиятельной группы. Коллектив был значительным субкультурным явлением, уважаемым и в среде музыкантов, и среди обычных слушателей, предпочитающих депрессивную гитарную музыку. Был жив и здоров бас-гитарист Deftones Чи Ченг, в конце концов. Спустя три года вышел Saturday Night Wrist — последний отличный альбом группы, записанный уже без Терри Дейта, но все еще не вызывающий тех нареканий, которыми посыпали Deftones в будущем. Дальнейшее — период метаний, терзаний, конфликтов и экспериментов. Ни один из альбомов, записанных после 2006 года, и близко нельзя сравнить с тем самым золотым периодом группы. Спустя 14 лет Дейт вернулся к продюсированию Deftones, а Стивен Карпентер взял в руки девятиструнную гитару. Помогло? Не очень. Ohms — это значительно лучше, чем Gore, но все еще даже не Saturday Night Wrist. Это цельный и крепкий альбом, в котором при этом, к сожалению, абсолютно не за что зацепиться.

Fleet Foxes

Shore





14 лет назад два больших поклонника Боба Дилана и Нила Янга одноклассники Робин Пекнолд и Скайлер Скелсет решили создать группу. 20-летние ребята заиграли непритязательный, но обаятельный фолк-рок и практически сразу попали в сферу интересов культового лейбла Sub Pop. Их дебютный альбом Fleet Foxes, названный в честь группы, получил отличную критику, и музыканты заняли неплохую позицию в нише. Спустя 14 лет и три альбома коллектив выпускает самую яркую и примечательную свою запись — поэтичный и красивый альбом Shore, в котором тонкая и изящная лирика переплетается с воздушными мелодиями и изобретательными аранжировками. Человек текстоцентричный и с хорошим английским отметит в первую очередь умение Пекнолда делать поэзию, человек, для которого музыка на первом плане, отметит звучание этого альбома. Shore хвалят все — критики и простые слушатели.

Sufjan Stevens

The Ascension





Суфьян Стивенс до недавнего времени был американским человеком с гитарой, апологетом эстетики, воспетой Эллиотом Смитом. Описать ее можно несколькими эпитетами: ранимая, эмоциональная, интровертная. В общем, завязанная на внутреннем мире. Прошлый альбом Стивенса Carrie & Lowell вышел пять лет назад — это был сборник изящных грустных песен о взаимоотношениях артиста с матерью — ведущую роль здесь играла гитара, лишь обрамленная ненавязчивыми аранжировками. Тем удивительнее слышать материал, который выпустил Стивенс в 2020 году: он положил гитару на полку и начал работать с электронной музыкой. Звучит она более-менее уместно, хотя в каждой песне все равно просматривается бардовская основа творчества: несмотря на стилистический кроссовер, каждая из песен альбома запросто могла бы быть сыгранной под гитару и от этого сильно не потерять ни в чем. Местами The Ascension даже кажется не совсем уместным: то ли мы настолько привыкли слышать другого Стивенса, то ли ему действительно больше идет перебор струн.

Astrid Engberg

Tulpa





Десять лет назад скандинавская артистка Астрид Энгберг перенесла серьезную травму головы и с тех пор вынуждена жить с хронической болью. Эта боль стала лейтмотивом второго альбома датчанки Tulpa — записи, в которой соул сплетается с джазом, неоклассика — с традиционным скандинавским фольклором, а уязвимость — с оптимизмом. «Возможно, я никогда не останусь без этой боли, но она не мешает мне жить и переживать жизнь, — пишет Энгберг в сопроводительном заявлении. — Потому что жизнь слишком ценна, чтобы ее можно было отпустить». Это необычная и очень красивая запись, в которой интеллигентная электроника причудливо сочетается с медью духовой секции, матовые клавиши перекликаются со струнными, а сама Астрид поет на зависть американским звездам коммерческого R&B. Неожиданный и очень красивый альбом из Копенгагена, в котором начинка так же важна, как и бэкграунд.

Anna von Hausswolff

All Thoughts Fly





Еще одна скандинавская артистка Анна фон Хаусвольф работает совсем с другими жанрами — мрачным и монотонным дроуном, классической музыкой и гитарной стеной звука. Предыдущий альбом артистки Dead Magic стал одним из самых ярких и заметных релизов 2018 года: Хаусвольф показала себя вдумчивым и талантливым композитором, артистичным и харизматичным исполнителем. All Thoughts Fly в значительной мере отличается от своего предшественника: это полностью инструментальный экспериментальный альбом, на котором артистка занимается неторопливым музицированием на органе. Фактически это дроун в чистом виде — зацикленный, монотонный, — и слушать на повторе его вы долго не станете. Но это одна из граней многоликого творчества Анны фон Хаусвольф — грань для истинных ценителей, потому что неподготовленный слушатель вряд ли осилит эту запись целиком.

Thurston Moore

By The Fire





Примерно раз в три года великий гитарист Терстон Мур выпускает хороший экспериментальный альбом. Участник культовой группы Sonic Youth, влиятельный музыкант продолжает делать то, что любит, и выпускает материал, далекий от любых шаблонов и схем. By The Fire — прекрасная иллюстрация этой позиции: поначалу альбом звучит как классическая запись Sonic Youth, но постепенно срывается с насиженного места и уводит слушателя в увлекательное путешествие по сырым коридорам стоунера, нойза и других шумовых жанров. При этом запись не звучит как что-то несусветное и неудобоваримое: это цельная работа, грамотно выстроенная композиционно и отлично спродюсированная. Ценители культовой нью-йоркской группы будут довольны, случайному слушателю тоже должно зайти.

Hurts

Faith





Пятый студийный альбом британского дуэта Hurts является как минимум достойным продолжением дискографии группы. Другое дело — дискография Hurts изобилует большим количеством проходного материала, разбавленного ударными синглами. Свежая работа Faith выделяется на этом фоне хотя бы своей обложкой, вызывающей не то ухмылку, не то недоумение. На этом сюрпризы заканчиваются: в нынешней своей форме и с таким материалом артисты вполне могли бы отправиться на «Евровидение» — наверняка вызвали бы кучу восторгов в тамошнем комьюнити. Или отыграли бы неплохой сольник во Дворце республики — наверняка кто-то даже попытался бы вскочить с мягкого стульчика и закружиться в танце ближе к окончанию шоу. Faith — набор приторных баллад и не очень удачных синт-поп-композиций, записанных людьми, оказавшимися в плену собственного образа. Кажется, ситуация тупиковая.

Что еще послушать?

Tricky . Культовый британский артист записал новый альбом, в котором выступает скорее как продюсер. Большинство вокальных партий на Fall to Pieces исполняет польская вокалистка Марта Злаковская, с которой Трики познакомился во время своего тура. В остальном никаких сюрпризов: очень характерная и достаточно удачная работа бристольского первопроходца.

. Культовый британский артист записал новый альбом, в котором выступает скорее как продюсер. Большинство вокальных партий на Fall to Pieces исполняет польская вокалистка Марта Злаковская, с которой Трики познакомился во время своего тура. В остальном никаких сюрпризов: очень характерная и достаточно удачная работа бристольского первопроходца. Throwing Muses . Группа с почти сорокалетним стажем записала свой десятый и на удивление очень бодрый альбом. У него достаточно щедрые 83 балла на Metacritic и компактные 35 минут хронометража, за которые не успеваешь заскучать.

. Группа с почти сорокалетним стажем записала свой десятый и на удивление очень бодрый альбом. У него достаточно щедрые 83 балла на Metacritic и компактные 35 минут хронометража, за которые не успеваешь заскучать. Christian Scott aTunde Adjuah . Прекрасный джазовый альбом трубача-новатора из Нового Орлеана. Почти двухчасовая запись, в которой нашлось место и достаточно традиционным композициям, и мощным экспериментальным номерам. Главный и самый яркий альбом сентября в жанре — слушайте, даже если не очень любите джаз.

. Прекрасный джазовый альбом трубача-новатора из Нового Орлеана. Почти двухчасовая запись, в которой нашлось место и достаточно традиционным композициям, и мощным экспериментальным номерам. Главный и самый яркий альбом сентября в жанре — слушайте, даже если не очень любите джаз. Bob Mould . Ветеран американского хардкора, основатель культовой группы Hüsker Dü 59-летний Боб Моулд продолжает с завидным постоянством выпускать новый материал, в котором столько энергии и обаяния, что хватит на десяток молодых групп. Новая работа Моулда — музыка прямого действия, альбом, который проносится со скоростью локомотива.

. Ветеран американского хардкора, основатель культовой группы Hüsker Dü 59-летний Боб Моулд продолжает с завидным постоянством выпускать новый материал, в котором столько энергии и обаяния, что хватит на десяток молодых групп. Новая работа Моулда — музыка прямого действия, альбом, который проносится со скоростью локомотива. Alicia Keys . Просто факт: у Алиши Киз в коллекции 15 статуэток «Грэмми». Хотя бы поэтому стоит послушать ее новый, седьмой студийный альбом, по-простому названный Alicia. Полноформатник стартовал на четвертом месте в Billboard 200, а мировая критика его обильно хвалит. Есть подозрение, что скоро в коллекции Киз появится еще одна статуэтка.

. Просто факт: у Алиши Киз в коллекции 15 статуэток «Грэмми». Хотя бы поэтому стоит послушать ее новый, седьмой студийный альбом, по-простому названный Alicia. Полноформатник стартовал на четвертом месте в Billboard 200, а мировая критика его обильно хвалит. Есть подозрение, что скоро в коллекции Киз появится еще одна статуэтка. Napalm Death . От британских классиков откровений и смены курса не ждали никогда. Napalm Death — это когда ты получаешь ровно то, чего и хотел: бескомпромиссное рубилово с ярким социальным оттенком. Музыканты продолжают гнуть свою линию с неиссякающим энтузиазмом. Ну и вдруг вы умудрились заслушать предыдущие альбомы до дыр.

. От британских классиков откровений и смены курса не ждали никогда. Napalm Death — это когда ты получаешь ровно то, чего и хотел: бескомпромиссное рубилово с ярким социальным оттенком. Музыканты продолжают гнуть свою линию с неиссякающим энтузиазмом. Ну и вдруг вы умудрились заслушать предыдущие альбомы до дыр. The Flaming Lips . Ветераны экспериментального рока представили в достаточно символичную для американцев дату 16-полноформатный альбом, который сейчас называют одним из самых удачных в безумной дискографии группы. На нем коллектив несколько меняет направление и решает сосредоточиться на своих американских корнях.

. Ветераны экспериментального рока представили в достаточно символичную для американцев дату 16-полноформатный альбом, который сейчас называют одним из самых удачных в безумной дискографии группы. На нем коллектив несколько меняет направление и решает сосредоточиться на своих американских корнях. Doves . Первый за 11 лет альбом манчестерских инди-рокеров. Приятная и воздушная запись, в которой вроде бы и нет ярких синглов, но все вместе звучит как-то на удивление хорошо и современно. Людям, скучающим по инди-эпохе, должно понравиться.

. Первый за 11 лет альбом манчестерских инди-рокеров. Приятная и воздушная запись, в которой вроде бы и нет ярких синглов, но все вместе звучит как-то на удивление хорошо и современно. Людям, скучающим по инди-эпохе, должно понравиться. Diana Krall . Одна из главных персон в мире современного вокального джаза выпустила 16-й полноформатный альбом. Это сборник традиционных джазовых номеров от обладательницы трех статуэток «Грэмми»: запись исключительно для ценителей, никаких откровений вы на ней не отыщете.

. Одна из главных персон в мире современного вокального джаза выпустила 16-й полноформатный альбом. Это сборник традиционных джазовых номеров от обладательницы трех статуэток «Грэмми»: запись исключительно для ценителей, никаких откровений вы на ней не отыщете. Kataklysm . Еще одна запись с канадской пропиской, правда, категорически противоположного жанра. Ветераны бластбитов и мощных гитарных риффов немного осовременили свой подход и выдали альбом, который метит в аудиторию помоложе. Не самая лучшая запись в дискографии Kataklysm, но вдруг вам понравится.

. Еще одна запись с канадской пропиской, правда, категорически противоположного жанра. Ветераны бластбитов и мощных гитарных риффов немного осовременили свой подход и выдали альбом, который метит в аудиторию помоложе. Не самая лучшая запись в дискографии Kataklysm, но вдруг вам понравится. Public Enemy . Отцы-основатели, синоним олдскула и правильного хип-хопа, записали новый альбом, в котором глаза рябит от количества звездных фитов. Здесь и Джордж Клинтон, и Cypress Hill, и куча других видных артистов. Альбом восторгов не вызывает, но интересен как памятник эпохе.

. Отцы-основатели, синоним олдскула и правильного хип-хопа, записали новый альбом, в котором глаза рябит от количества звездных фитов. Здесь и Джордж Клинтон, и Cypress Hill, и куча других видных артистов. Альбом восторгов не вызывает, но интересен как памятник эпохе. Phelimuncasi . Трио из Уганды использует в своем творчестве традицию протеста Тойи Тойи, когда музыка использовалась для запугивания силовиков во время демонстраций против апартеида. Получается самая мрачная вечеринка в вашей жизни, в то же время музыка используется не только для развлечения, но и несет важный месседж.