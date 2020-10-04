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Они без формы нападают на людей, а потом выставляют себя пострадавшими

04.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно завели еще одно уголовное дело за насилие в отношении ОМОНа

Они без формы нападают на людей, а потом выставляют себя пострадавшими
После потасовки на мирной акции 27 сентября в отношении жителя Мостов следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны еще трое жителей Гродно: 43-летний индивидуальный предприниматель, 52-летний безработный и 33-летний управляющий компании. Они находятся в ИВС.

Дело завели после событий 27 сентября. Во время задержаний у молодежного центра «Галактика» 49-летний житель Мостов попытался «отбить» протестующих у ОМОНА. При это он ударил сотрудницу ОМОН кулаком в лицо и ногой по телу, заявили в пресс-службе МВД Беларуси. Ведомство выложило видео допроса.

Мужчина признался при допросе, что в 1996 был осужден за рэкет, в 2005-м — за убийство.

— С какой целью вы нанесли удар сотруднице ОМОНа в лицо?

— Во-первых, я не знал, что она сотрудница, потому что она была в маске, в шлеме, в латах — это раз. Второе: я в лицо не бил. На ней был шлем с забралом — попробуйте ударить рукой в шлем с забралом! Я просто отмахивался, ну может быть, случайно. Какой дурак будет в шлем бить?!

— После этого вы еще нанесли удар ногой. Для чего?

— Я ногой, не помню, чтобы наносил. Там все так было… Может, случайно там где-то.

Напомним, что ни в Гродно, ни в других городах Беларуси не завели уголовных дел за избиение мирных протестующих силовиками. Только в Бресте, вроде бы, есть такое дело. Но это не точно. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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