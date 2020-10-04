"Витязь", отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, лишили тренировочного зала

















"Витязь" в знак протеста отказался выходить на матч чемпионата Беларуси с "Машекой"





"Витязь", отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, приглашает болельщиков на матч 4 октября





"Сябры, мы звяртаемся па вашу дапамогу!





Гандбольны клуб "Віцязь-Леон" шукае трэніровачную залу!





Бяда не прыходзіць адна, і так сталася, што мы пазбаўлены месца правядзення трэніровак.





Калі вы — уладальнік спартыўнага зала цi ў вас ёсць знаёмыя, якія могуць нам дапамагчы i гатовыя супрацоўнічаць з нашай гандбольнай камандай, вялікая просьба адгукнуцца.





Пішыце нам у сацыяльных сетках ці тэлефануйце нашаму кіраўніку Сяргею — +375 29 657-15-06", — говорится в заявлении клуба.











