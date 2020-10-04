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"Витязь", отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, лишили тренировочного зала
Источник материала: Партизан
Гандбольный клуб "Витязь" остался без тренировочного зала. Ранее команду сняли с чемпионата Беларуси.
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"Сябры, мы звяртаемся па вашу дапамогу!
Гандбольны клуб "Віцязь-Леон" шукае трэніровачную залу!
Бяда не прыходзіць адна, і так сталася, што мы пазбаўлены месца правядзення трэніровак.
Калі вы — уладальнік спартыўнага зала цi ў вас ёсць знаёмыя, якія могуць нам дапамагчы i гатовыя супрацоўнічаць з нашай гандбольнай камандай, вялікая просьба адгукнуцца.
Пішыце нам у сацыяльных сетках ці тэлефануйце нашаму кіраўніку Сяргею — +375 29 657-15-06", — говорится в заявлении клуба.
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Гандбольный клуб "Витязь" остался без тренировочного зала. Ранее команду сняли с чемпионата Беларуси.
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