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"Витязь", отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, лишили тренировочного зала

04.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гандбольный клуб "Витязь" остался без тренировочного зала. Ранее команду сняли с чемпионата Беларуси.





"Витязь" в знак протеста отказался выходить на матч чемпионата Беларуси с "Машекой"

"Витязь", отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, приглашает болельщиков на матч 4 октября

"Сябры, мы звяртаемся па вашу дапамогу!

Гандбольны клуб "Віцязь-Леон" шукае трэніровачную залу!

Бяда не прыходзіць адна, і так сталася, што мы пазбаўлены месца правядзення трэніровак.

Калі вы — уладальнік спартыўнага зала цi ў вас ёсць знаёмыя, якія могуць нам дапамагчы i гатовыя супрацоўнічаць з нашай гандбольнай камандай, вялікая просьба адгукнуцца.

Пішыце нам у сацыяльных сетках ці тэлефануйце нашаму кіраўніку Сяргею — +375 29 657-15-06", — говорится в заявлении клуба.
 
 
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Гандбольный клуб "Витязь" остался без тренировочного зала. Ранее команду сняли с чемпионата Беларуси.
 
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