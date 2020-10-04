ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

150 белорусов подали заявления на международную защиту в Польше

04.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает Польское радио



Увеличивается количество белорусов, которые обращаются с просьбой о международной защите в Польше, проинформировало Управление по делам иностранцев. Только в сентябре такие заявления подали 82 человека.

Ранее в течение года за международную защиту к Польше обращались приблизительно 40 граждан Беларуси. В этом году уже такие заявления подали 152 белоруса.

Гуманитарную визу и политическое убежище граждане Беларуси могут попросить на польской границе, - объясняет Владимир Кобец из Центра белорусской солидарности, который оказывает поддержку белорусам, вынужденным бежать из страны от репрессий.

- Каждый человек лично принимает решение о том, будет ли просить убежища на границе. Гуманитарная виза позволяет въехать без точного места пребывания. Она позволяет нормально пересечь границу, пройти 10 дней карантина и оставаться на территории Польши. Белорусские и польские правозащитные организации, которые здесь работают, пытаются обеспечить всех, кому нужна помощь, этой помощью, в том числе материальной, -- заявил Кобец. Он, кстати, тоже беженец из Беларуси. В 2010-м году возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Андрея Санникова. 

Белорусские инициативы такие как Bysol, ByHelp и ныне созданная ByPOl для бывших милиционеров, помогают обеспечить пребывание белорусов в чужой стране. В Польше за любым видом помощи можно обращаться в центр Белорусской солидарности, в Белорусский дом или в инициативу «Свободная Беларусь».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 400 белорусов воспользовались литовским гуманитарным коридором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика