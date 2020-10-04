Почти 400 белорусов воспользовались литовским гуманитарным коридором

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Литва выдала белорусам почти четыреста разрешений на использование так называемым гуманитарным коридором. Им без сложных формальностей могут воспользоваться белорусы, пострадавшие во время мирных акций протеста либо подвергающиеся преследованию в Беларуси.





Решение разрешить на приезд белорусам правительство Литвы приняло в августе, сразу после того, как режим Александра Лукашенко начал жестоко подавлять мирные протесты.





Разрешения на использование гуманитарного коридора выдаются по решению Министерства внутренних дел Литвы. Как сказала глава упомянутого ведомства Рита Тамашунене, белорусы, которые хотят приехать в Литву, должны подать в посольство Литвы в Минске заявку на шенгенскую визу:





- С этим связан пакет помощи. Мы консультируем белорусов на русском или английском языках и сообщаем им, как они могут быстрее найти работу, школу или детский сад в нашей стране.





Рита Тамашунене добавила, что некоторые белорусы также просят убежища, но это связано с тем, что им будет сложно вернуться в страну.





Белорусы выбирают Литву в первую очередь потому, что это близко к их стране, сказала глава МВД Литвы:





- Сейчас в Литве живет более 20 тысяч белорусов, которые здесь работают и учатся.





Напомним, что именно в Вильнюс из Беларуси уехала экс-кандидат в президенты Светлана Тихоновская.