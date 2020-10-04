ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 400 белорусов воспользовались литовским гуманитарным коридором

04.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Сейчас в Литве живет более 20 тысяч белорусов, которые здесь работают и учатся", - сообщила глава МВД Литвы.


.

Литва выдала белорусам почти четыреста разрешений на использование так называемым гуманитарным коридором. Им без сложных формальностей могут воспользоваться белорусы, пострадавшие во время мирных акций протеста либо подвергающиеся преследованию в Беларуси.

Решение разрешить на приезд белорусам правительство Литвы приняло в августе, сразу после того, как режим Александра Лукашенко начал жестоко подавлять мирные протесты.

Разрешения на использование гуманитарного коридора выдаются по решению Министерства внутренних дел Литвы. Как сказала глава упомянутого ведомства Рита Тамашунене, белорусы, которые хотят приехать в Литву, должны подать в посольство Литвы в Минске заявку на шенгенскую визу:

- С этим связан пакет помощи. Мы консультируем белорусов на русском или английском языках и сообщаем им, как они могут быстрее найти работу, школу или детский сад в нашей стране.

Рита Тамашунене добавила, что некоторые белорусы также просят убежища, но это связано с тем, что им будет сложно вернуться в страну.

Белорусы выбирают Литву в первую очередь потому, что это близко к их стране, сказала глава МВД Литвы:

- Сейчас в Литве живет более 20 тысяч белорусов, которые здесь работают и учатся.

Напомним, что именно в Вильнюс из Беларуси уехала экс-кандидат в президенты Светлана Тихоновская.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сейчас в Литве живет более 20 тысяч белорусов, которые здесь работают и учатся", - сообщила глава МВД Литвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Десять альбомов сентября и еще много хорошей музыки в одном плей-листе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика