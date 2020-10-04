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После поддержки Елены Левченко на «Витязь-Леон» посыпались проблемы

04.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.

После поддержки Елены Левченко на «Витязь-Леон» посыпались проблемы

Как сообщается, спортсмены ищут зал для тренировок, так как «мы лишены места для проведения тренировок».

если у кого-то есть конкретные предложения, «Витязь-Леон» просит писать в соцсетях клуба.  

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.
 
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