После поддержки Елены Левченко на «Витязь-Леон» посыпались проблемы

Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.





Как сообщается, спортсмены ищут зал для тренировок, так как «мы лишены места для проведения тренировок».

если у кого-то есть конкретные предложения, «Витязь-Леон» просит писать в соцсетях клуба.

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.