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После поддержки Елены Левченко на «Витязь-Леон» посыпались проблемы
Источник материала: Навiны
Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.
Как сообщается, спортсмены ищут зал для тренировок, так как «мы лишены места для проведения тренировок».
если у кого-то есть конкретные предложения, «Витязь-Леон» просит писать в соцсетях клуба.
Напомним, 30 сентября была
В знак протеста в этот же вечер
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Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.
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