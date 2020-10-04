Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси в это воскресенье, сообщили в Белгидромете.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.

При этом в столице и областных центрах ожидается достаточно комфортная температура воздуха. Так, в Минске и Гомедле синоптики прогнозируют днем +20...22 °С. В Гродно ожидается +21...+23°C, в Могилеве – +18...+20°C.

Теплее всего будет в Бресте, где воздух прогреется до +22...+24°C, прохладнее всего – в Витебске: +17...+19°C.

Существенных осадков на территории страны не ожидается.

Как вести себя при сильном ветре

Простые рекомендации спасателей, которые помогают уменьшить опасность при непогоде.

Уберите все хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Тем, кто живет в частном доме, МЧС рекомендует обрезать сухие ветви деревьев, которые могут повредить жилище.

Поставьте машину в гараж, если такой возможности нет – паркуйте ее подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).