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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 октября
04.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси в это воскресенье, сообщили в Белгидромете.
Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.
© Sputnik / Павел Лисицын
При этом в столице и областных центрах ожидается достаточно комфортная температура воздуха. Так, в Минске и Гомедле синоптики прогнозируют днем +20...22 °С. В Гродно ожидается +21...+23°C, в Могилеве – +18...+20°C.
Теплее всего будет в Бресте, где воздух прогреется до +22...+24°C, прохладнее всего – в Витебске: +17...+19°C.
Существенных осадков на территории страны не ожидается.
Как вести себя при сильном ветре
Простые рекомендации спасателей, которые помогают уменьшить опасность при непогоде.
Уберите все хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Тем, кто живет в частном доме, МЧС рекомендует обрезать сухие ветви деревьев, которые могут повредить жилище.
Поставьте машину в гараж, если такой возможности нет – паркуйте ее подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Если вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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По республике ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.
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