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Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

04.10.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подобно M или AMG, у Jaguar Land Rover также есть направление по выпуску спецверсий под названием SVO. Производитель сконцентрировался на двух направлениях: с одной стороны роскошь (SV Autobiography), с другой — спортивность (SVR). Продемонстрировать, на что способны спецверсии Range Rover Sport, Jaguar F-Pace решили в недавно открывшемся центре для автоспорта в Стайках. Заодно появилась возможность детально рассмотреть самый дорогой из представленных в стране автомобиль JLR.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

Range Rover SV Autobiography

Начнем с люксового Range Rover SV Autobiography в удлиненной колесной базе, который оценивается в Беларуси около 450 тысяч рублей. Роскошь, вальяжность и мощь — это про него. Под капотом — пятилитровый бензиновый V8 мощностью в 566 л. с., работающий вместе с 8-ступенчатым «автоматом».




При этом в салоне ставка сделана не на спортивность, а на комфорт. В первую очередь внимание обращают на задний ряд сидений, выполненный в стилистике авиационных салонов бизнес-класса. Предполагается, владелец будет сидеть именно здесь, а спереди — личный водитель.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

Кожаные сиденья с перфорацией предусматривают подогрев, охлаждение и даже массаж. На фиксированной консоли, разместившейся посредине заднего ряда, находятся кнопки раздельного климат-контроля, перчаточного ящика с USB- и HDMI-разъемами. Тут же — кнопки автоматического закрывания двери, чтобы пассажиру не нужно было тянуться к ручке. Сами двери — с автодоводчиками. На уровне спинок сидений в нише находится холодильник. В отделке используются инкрустированные детали (часы, крючки для одежды, регуляторы климат-контроля, подголовников).




Мультимедийная система Meridian 1700 W включает в себя и мониторы для задних пассажиров. При этом к каждому прилагается по паре нарушников. Система работает так, что сказанные на задних креслах слова передаются вперед через динамики (встроен микрофон), чтобы не нужно было перекрикивать музыку.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

При всех своих люксовых опциях автомобиль способен замахнуться и на поездку по пересеченной местности. Режимы вождения остаются стандартными, как и во всех моделях Range Rover: динамичный, эко, комфорт и «круиз-контроль» на низких скоростях Terrain Response. Все так же, как и в «базе»: возможно менять уровень клиренса, регулировать пневмоподвеску. Из помощников: автономное экстренное торможение, автопарковка, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

Перед нами автомобиль, который предлагается в заводской двухцветной окраске. Причем граница проходит не по стойкам, а по линии вверху дверей. Из отличий в экстерьере также можно заметить хромированные «жабры», уникальные диски, решетку радиатора, В этой машине даже деревянный пол багажника выдвигается с помощью электропривода.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

Range Rover Sport SVR и Jaguar F-Type и F-Pace SVR

Литера R в аббревиатуре говорит о спортивном характере моделей. Range Rover Sport SVR развивает 280 км/ч благодаря 575-сильной «восьмерке». Довольно немаленький внедорожник разгоняется до сотни за 4,5 секунды. Внешние отличия: бампер с увеличенными воздуховодами, даже карбоновый капот со специальными накладками для улучшения аэродинамики. В салоне же роскошь постарались совместить со спортивностью. Из отличительных черт — сиденья-ковши, классический рычаг переключения передач вместо шайбы.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей





Jaguar F-Pace SVR оснащен таким же мотором — V8. За счет меньшего веса и технических решений прокачанные «Ягуары» можно назвать еще более безумными в своей динамике (4,2 секунды до сотни). Подчеркивают: Jaguar подразделения SVR являются самыми мощными из когда-либо созданных серийных моделей марки. Специалисты вновь указывают на ковшеобразные сиденья: «В креслах другой формы можно запросто потерять управление при боковых нагрузках». При этом обращают внимание на подчеркнутое стремление к роскоши в отделке. Внимание в экстерьере привлекают большие воздухозаборники в переднем бампере и капоте, вентиляционные отверстия в крыльях, которые должны улучшать аэродинамику и охлаждение тормозов. Отличительной чертой спецверсий Jaguar называют особенный звук — «глубокий и мощный».

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей







Несмотря на не совсем скромный прайс на модели линейки SVO, автомобили пользуются популярностью. Глобальные продажи составили более 9500 за год (на 64% больше, чем в прошедшем). По данным дилера «Атлант-М Британия», в Беларуси тоже наблюдался рост: 17 машин, или 42%.

Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

 
 
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Подобно M или AMG, у Jaguar Land Rover также есть направление по выпуску спецверсий под названием SVO. Производитель сконцентрировался на двух направлениях: с одной стороны...
 
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