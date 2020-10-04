Под Минском показали в деле Jaguar и Land Rover спецверсии SV: 566 «лошадок», 450 тысяч рублей

Источник материала: Onliner Подобно M или AMG, у Jaguar Land Rover также есть направление по выпуску спецверсий под названием SVO. Производитель сконцентрировался на двух направлениях: с одной стороны роскошь (SV Autobiography), с другой — спортивность (SVR). Продемонстрировать, на что способны спецверсии Range Rover Sport, Jaguar F-Pace решили в недавно открывшемся центре для автоспорта в Стайках. Заодно появилась возможность детально рассмотреть самый дорогой из представленных в стране автомобиль JLR.





Range Rover SV Autobiography

Начнем с люксового Range Rover SV Autobiography в удлиненной колесной базе, который оценивается в Беларуси около 450 тысяч рублей. Роскошь, вальяжность и мощь — это про него. Под капотом — пятилитровый бензиновый V8 мощностью в 566 л. с., работающий вместе с 8-ступенчатым «автоматом».









При этом в салоне ставка сделана не на спортивность, а на комфорт. В первую очередь внимание обращают на задний ряд сидений, выполненный в стилистике авиационных салонов бизнес-класса. Предполагается, владелец будет сидеть именно здесь, а спереди — личный водитель.





Кожаные сиденья с перфорацией предусматривают подогрев, охлаждение и даже массаж. На фиксированной консоли, разместившейся посредине заднего ряда, находятся кнопки раздельного климат-контроля, перчаточного ящика с USB- и HDMI-разъемами. Тут же — кнопки автоматического закрывания двери, чтобы пассажиру не нужно было тянуться к ручке. Сами двери — с автодоводчиками. На уровне спинок сидений в нише находится холодильник. В отделке используются инкрустированные детали (часы, крючки для одежды, регуляторы климат-контроля, подголовников).









Мультимедийная система Meridian 1700 W включает в себя и мониторы для задних пассажиров. При этом к каждому прилагается по паре нарушников. Система работает так, что сказанные на задних креслах слова передаются вперед через динамики (встроен микрофон), чтобы не нужно было перекрикивать музыку.





При всех своих люксовых опциях автомобиль способен замахнуться и на поездку по пересеченной местности. Режимы вождения остаются стандартными, как и во всех моделях Range Rover: динамичный, эко, комфорт и «круиз-контроль» на низких скоростях Terrain Response. Все так же, как и в «базе»: возможно менять уровень клиренса, регулировать пневмоподвеску. Из помощников: автономное экстренное торможение, автопарковка, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы.





Перед нами автомобиль, который предлагается в заводской двухцветной окраске. Причем граница проходит не по стойкам, а по линии вверху дверей. Из отличий в экстерьере также можно заметить хромированные «жабры», уникальные диски, решетку радиатора, В этой машине даже деревянный пол багажника выдвигается с помощью электропривода.





Range Rover Sport SVR и Jaguar F-Type и F-Pace SVR

Литера R в аббревиатуре говорит о спортивном характере моделей. Range Rover Sport SVR развивает 280 км/ч благодаря 575-сильной «восьмерке». Довольно немаленький внедорожник разгоняется до сотни за 4,5 секунды. Внешние отличия: бампер с увеличенными воздуховодами, даже карбоновый капот со специальными накладками для улучшения аэродинамики. В салоне же роскошь постарались совместить со спортивностью. Из отличительных черт — сиденья-ковши, классический рычаг переключения передач вместо шайбы.















Jaguar F-Pace SVR оснащен таким же мотором — V8. За счет меньшего веса и технических решений прокачанные «Ягуары» можно назвать еще более безумными в своей динамике (4,2 секунды до сотни). Подчеркивают: Jaguar подразделения SVR являются самыми мощными из когда-либо созданных серийных моделей марки. Специалисты вновь указывают на ковшеобразные сиденья: «В креслах другой формы можно запросто потерять управление при боковых нагрузках». При этом обращают внимание на подчеркнутое стремление к роскоши в отделке. Внимание в экстерьере привлекают большие воздухозаборники в переднем бампере и капоте, вентиляционные отверстия в крыльях, которые должны улучшать аэродинамику и охлаждение тормозов. Отличительной чертой спецверсий Jaguar называют особенный звук — «глубокий и мощный».





















Несмотря на не совсем скромный прайс на модели линейки SVO, автомобили пользуются популярностью. Глобальные продажи составили более 9500 за год (на 64% больше, чем в прошедшем). По данным дилера «Атлант-М Британия», в Беларуси тоже наблюдался рост: 17 машин, или 42%.



