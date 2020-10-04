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Белорусы предлагают изменить закон о массовых мероприятиях
Источник материала: Партизан
Белорусы
«За период с августа 2020 г. было возбуждено более 1950 дел об административных правонарушениях по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что действующее законодательство, представленное, в частности, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. №114-З „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ нуждается в корректировке».
Поправки, которые предлагают внести авторы петиции и предложенного законопроекта, изложены в нескольких коротких пунктах.
Собрание и одиночный пикет — не массовые мероприятия
Стихийное массовое мероприятие — ответная реакция на важное событие, проводится без уведомления.
Граждане могут организовывать массовые мероприятия с любым количеством участников.
У госорганов нет привилегий при проведении массовых мероприятий.
Для организации мероприятия нужно подать уведомление за 10 дней.
Оплата услуг МВД, скорой, ЖЭС зависит от объема оказанных услуг.
Информация обо всех уведомлениях и обо всех массовых мероприятиях публикуется на сайте исполкомов и в СМИ.
Отказать в проведении мероприятия могут только если площадка занята.
Мероприятия можно проводить в любом пригодном для этого месте, даже на центральных площадях.
На митингах и шествиях можно использовать незарегистрированные флаги.
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