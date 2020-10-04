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Трамп говорит, что лечение от COVID-19 проходит хорошо
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп обнародовал видео из госпиталя, заявив о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.
Видео размещено на Твиттер-страничке американского лидера.
"Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", - заявил он.
Ранее Трамп поблагодарил врачей, медсестер и медперсонала военного госпиталя Уолтера Рида.
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Президент США Дональд Трамп обнародовал видео из госпиталя, заявив о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.
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