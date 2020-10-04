Комитет Сената США поддержал инициативу «Троеморье»









, .

Комитет Палаты представителей по иностранным делам Сената США единогласно принял резолюцию в поддержку инициативы «Троеморье». Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский написал в социальных сетях, что это важная и двухпартийная поддержка данной идеи.





Мэрси Каптур, которая совместно с Адамом Кинцингером обратилась за такой поддержкой, выразила удовлетворение тем, что Комитет принял решение перед предстоящим саммитом государств «Троеморья», который состоится в Таллинне, в Эстонии.





По словам Мэрси Каптур, это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы улучшить энергетическую и цифровую безопасность в ситуации растущей угрозы со стороны России и Китая. При этом она выразила надежду на скорейшее принятие резолюции Палатой представителей.





Адам Кинцингер напомнил, что инициатива «Троеморье» уже получила сильную поддержку со стороны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.





«Троеморье» – это международная экономико-политическая инициатива, объединяющая 12 государств Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. В состав группы входят: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Ближайший саммит стран «Троеморья» должен состояться в столице Эстонии, Таллине, 19 и 20 октября.