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Комитет Сената США поддержал инициативу «Троеморье»

04.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы усилить энергетическую и цифровую безопасность перед лицом угрозы со стороны России и Китая.


    

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Комитет Палаты представителей по иностранным делам Сената США единогласно принял резолюцию в поддержку инициативы «Троеморье». Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский написал в социальных сетях, что это важная и двухпартийная поддержка данной идеи.

Мэрси Каптур, которая совместно с Адамом Кинцингером обратилась за такой поддержкой, выразила удовлетворение тем, что Комитет принял решение перед предстоящим саммитом государств «Троеморья», который состоится в Таллинне, в Эстонии.

По словам Мэрси Каптур, это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы улучшить энергетическую и цифровую безопасность в ситуации растущей угрозы со стороны России и Китая. При этом она выразила надежду на скорейшее принятие резолюции Палатой представителей.

Адам Кинцингер напомнил, что инициатива «Троеморье» уже получила сильную поддержку со стороны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

«Троеморье» – это международная экономико-политическая инициатива, объединяющая 12 государств Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. В состав группы входят: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Ближайший саммит стран «Троеморья» должен состояться в столице Эстонии, Таллине, 19 и 20 октября.
 
 
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Это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы усилить энергетическую и цифровую безопасность перед лицом угрозы со стороны России и Китая.
 
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