Сергей Наумчик о санкциях ЕС: Неадекватны

- Таких репрессий, как нынешние, Беларусь не знала со времен Сталина, а может и со времен нацистской оккупации. Лишить Ермошину или Караева возможности выпить кофе возле Эйфелевой башни - это шаг, неадекватный тому, что они совершили.





Беларусь - это Европа. Поэтому к ней относятся не так, как к Египту или Азербайджану.





Наиболее действующими санкциями против Лукашенко были бы санкции к российской власти, которая его поддерживает.



