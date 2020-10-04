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Жители Женевы за день будут получать месячную зарплату многих белорусов
Источник материала: Партизан
Инициативу увеличить зарплату на референдуме 27 сентября поддержали 58% жителей кантона Женева, а также местные профсоюзы.
Минимальная зарплата в швейцарском кантоне Женева с 1 ноября повысится до 23 франков ($25) в час. Об этом сообщил телеканал CNN. Таким образом, за восьмичасовой рабочий день в кантоне будут зарабатывать $200, что является месячной зарплатой многих белорусов.
Инициативу увеличить зарплату на референдуме 27 сентября поддержали 58% жителей кантона Женева, а также местные профсоюзы.
Власти кантона утверждают, что теперь в Женеве будет самая высокая в мире минимальная зарплата. По их мнению, это позволит побороть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству людей.
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Инициативу увеличить зарплату на референдуме 27 сентября поддержали 58% жителей кантона Женева, а также местные профсоюзы.
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