Прибыль банковской системы Беларуси – одна из минимальных за 13 лет













На первый взгляд, падение небольшое, тем более учитывая, что именно в августе пошли известные негативные тенденции в банковско-финансовой сфере страны в связи с политическим кризисом.





Но если сравнить с августом 2019-го, то падение прибыли оказывается очень даже значительным – на 37,5%. А показатель среднемесячный прибыли в этом году – наименьший за 5 лет даже чисто номинально, без учета инфляции.





В реальном же выражении прибыль банковской системы в 2020 году – одна из наименьших за 13 лет, то есть реальное ее падение намного больше. То же – и в долларовом эквиваленте.





Так, если номинально августовская прибыль – самая низкая за 4 года, то с поправкой на инфляцию она оказывается самой низкой с 2009 года.



