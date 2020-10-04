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Прибыль банковской системы Беларуси – одна из минимальных за 13 лет

04.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси составила 75 млн BYN, что меньше, чем было месяц назад, на 4,1%.




На первый взгляд, падение небольшое, тем более учитывая, что именно в августе пошли известные негативные тенденции в банковско-финансовой сфере страны в связи с политическим кризисом.

Но если сравнить с августом 2019-го, то падение прибыли оказывается очень даже значительным – на 37,5%. А показатель среднемесячный прибыли в этом году – наименьший за 5 лет даже чисто номинально, без учета инфляции.

В реальном же выражении прибыль банковской системы в 2020 году – одна из наименьших за 13 лет, то есть реальное ее падение намного больше. То же – и в долларовом эквиваленте.

Так, если номинально августовская прибыль – самая низкая за 4 года, то с поправкой на инфляцию она оказывается самой низкой с 2009 года.

Также с 2009 года прибыль августа 2020-го наименьшая и в долларовом эквиваленте, став меньше даже августа печально известного 2011 года, пишет Инфобанк.
 
 
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В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси составила 75 млн BYN, что меньше, чем было месяц назад, на 4,1%.
 
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