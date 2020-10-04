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«Поливали» людей нецензурной бранью — в британском зоопарке из-за плохого воспитания пришлось изолировать попугаев
Источник материала: Партизан
Курьезный случай произошел в английском зоопарке дикой природы в Линкольншире — попугаи освоили бранную лексику и использовали ее против посетителей. Птиц пришлось изолировать.
Забавную историю рассказал журналистам
Отмечается, что серые африканские попугаи жако, стали жителями Линкольнширского парка дикой природы в августе. Освоив за короткое время бранную лексику, они стали наперебой оскорблять посетителей. Сотрудникам пришлось переместить птиц подальше от публики, расселив их по разным вольерам.
По словам директора парка, это далеко не первый случай, когда местные попугаи нецензурно ругались. Но чтобы пятеро одновременно — такого персонал не вспомнит. Директор рассказал, что сначала это радовало сотрудников и гостей, но потом попугаи стали ссориться все чаще и громче. Учитывая, что в парк приходят дети, ругающихся птиц пришлось отправить на перевоспитание.
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«Поливали» людей нецензурной бранью — в британском зоопарке из-за плохого воспитания пришлось изолировать попугаев
Курьезный случай произошел в английском зоопарке дикой природы в Линкольншире — попугаи освоили бранную лексику и использовали ее против посетителей. Птиц...
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