Команда из Смолевичского района вышла на матч с плакатами в поддержку Елены Левченко, а после стартового свистка провела акцию солидарности









Перед матчем чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги футболисты "СМИавтотранс" из Смолевичского района вышли на поле с плакатами в поддержку баскетболистки Елены Левченко.





А после стартового свистка футболисты провели акцию солидарности. Команды некоторое время оставались на месте и хлопали.





Матч "СМИавтотранс" — "Осиповичи" завершился победой гостей — 3:1.





Левченко судили по двум статьям КоАП: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции".





Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано.





Обвинение основано на фото Левченко в газете "Прессбол" и в Instagram.





Левченко — одна из активнейших участниц независимого движения спорстменов SOS.by, решительно осудившего насилие со стороны силовиков и участвовавшего в мирных акциях протеста.



















