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Команда из Смолевичского района вышла на матч с плакатами в поддержку Елены Левченко, а после стартового свистка провела акцию солидарности

04.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команды некоторое время оставались на месте и хлопали.



Перед матчем чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги футболисты "СМИавтотранс" из Смолевичского района вышли на поле с плакатами в поддержку баскетболистки Елены Левченко.

А после стартового свистка футболисты провели акцию солидарности. Команды некоторое время оставались на месте и хлопали.

Матч "СМИавтотранс" — "Осиповичи" завершился победой гостей — 3:1.

Левченко судили по двум статьям КоАП: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции".

Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано.

Обвинение основано на фото Левченко в газете "Прессбол" и в Instagram.

Левченко — одна из активнейших участниц независимого движения спорстменов SOS.by, решительно осудившего насилие со стороны силовиков и участвовавшего в мирных акциях протеста.




 
 
 
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