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На Мозырском НПЗ произошло ЧП
Источник материала: Навiны
27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги во время работы.
Как сообщили в дежурной части МЧС, молодой человек пострадал в результате «вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды №6».
Причина вспышки выясняется.
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27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги во время работы.
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