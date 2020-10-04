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На Мозырском НПЗ произошло ЧП

04.10.2020 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги во время работы.

На Мозырском НПЗ произошло ЧП

Как сообщили в дежурной части МЧС, молодой человек пострадал в результате «вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды №6».

Причина вспышки выясняется.

 
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27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги во время работы.
 
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