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"Грызть гранит науки": кто придумал это выражение и что с ним не так?

04.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Грызть гранит науки": кто придумал это выражение и что с ним не так

© Sputnik / Виктор Толочко
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Какое отношение к этому фразеологизму имеет Лев Троцкий? И почему лозунг про гранит и науку даже вызывал политические споры? 

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Преподаватели напутствуют школьников и студентов "грызть гранит науки". Но откуда пошло это выражение? Почему науку сравнивают с гранитом, который нужно грызть?
 
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