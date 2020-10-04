Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Грызть гранит науки": кто придумал это выражение и что с ним не так

Какое отношение к этому фразеологизму имеет Лев Троцкий? И почему лозунг про гранит и науку даже вызывал политические споры?

Как это по-русски - подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

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