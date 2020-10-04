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"Грызть гранит науки": кто придумал это выражение и что с ним не так?
04.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Как это по-русски - подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Преподаватели напутствуют школьников и студентов "грызть гранит науки". Но откуда пошло это выражение? Почему науку сравнивают с гранитом, который нужно грызть?
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