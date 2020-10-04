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Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

04.10.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Под Минском прошел слет легенды лихих 90-х — Mercedes-Benz W140. Даже в 2020 году эта марка авто не нуждается в особом представлении, хотя в последний раз она сошла с конвейера еще в июле 1998 года. Вчера автомобильное сообщество W140 Belarus устроило республиканский слет машин легендарной марки на парковке ТЦ «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица под Минском. В мероприятии участвовало несколько десятков автомобилей. Как говорится, школоте не понять.








Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Mercedes-Benz W140 стал настоящим символом лихих 1990-х. Солидный, суровый, надежный и комфортный немецкий седан S-класса был мечтой миллионов. Но годы его не щадят. Найти сегодня W140 в хорошем состоянии очень трудно. Чтобы держать его в порядке, наши современники не вылезают из гаража. На вчерашнем слете многие автолюбители делились опытом тюнинга W140 в словах и картинках. Один из них даже разместил «инструкцию» под стеклом, раскадрировав «было — стало» на десятки слайдов.





Отдельного внимания заслуживает салон W140 с благородной обивкой и приборной панелью, по тем временам больше напоминающей космолет.










Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

Для ценителей. Под Минском прошел слет легендарных Mercedes-Benz

 
 
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Под Минском прошел слет легенды лихих 90-х — Mercedes-Benz W140. Даже в 2020 году эта марка авто не нуждается в особом представлении, хотя в последний раз она сошла с конвейера...
 
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