Утро в городе. В Минск опять стягивают спецтехнику

Источник материала: Onliner

Воскресное утро в Минске начинается стандартно для последних двух месяцев: в город традиционно стягивают спецтехнику. Колонна бронеавтомобилей была запечатлена на проспекте Независимости в районе станции метро «Уручье» в момент, когда она двигалась в центр города. Видео опубликовано в столичном Telegram-чате . В это воскресенье, как и в предыдущие, мы будем рассказывать о событиях дня в режиме хроники. Если у вас есть новость, фото или видео — присылайте в наш Telegram-бот , это быстро и анонимно.