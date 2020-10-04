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Утро в городе. В Минск опять стягивают спецтехнику

04.10.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Воскресное утро в Минске начинается стандартно для последних двух месяцев: в город традиционно стягивают спецтехнику. Колонна бронеавтомобилей была запечатлена на проспекте Независимости в районе станции метро «Уручье» в момент, когда она двигалась в центр города. Видео опубликовано в столичном Telegram-чате. В это воскресенье, как и в предыдущие, мы будем рассказывать о событиях дня в режиме хроники. Если у вас есть новость, фото или видео — присылайте в наш Telegram-бот, это быстро и анонимно.

Опять же, по традиции в воскресенье закрыты некоторые торговые центры. Не работает торговый дом «На Немиге», Galleria Minsk откроется только после 16:00. ТРЦ «Столица» и «Корона Замок» также не работают, хотя сообщения нет ни на сайте моллов, ни в соцсетях. Минчане сообщают о том, что KFC и Burger King на Немиге также не работают.

Утро в городе. В Минск опять стягивают спецтехнику

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Воскресное утро в Минске начинается стандартно для последних двух месяцев: в город традиционно стягивают спецтехнику. Колонна бронеавтомобилей была запечатлена...
 
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