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Утро в городе. В Минск опять стягивают спецтехнику
Источник материала: Onliner
Воскресное утро в Минске начинается стандартно для последних двух месяцев: в город традиционно стягивают спецтехнику. Колонна бронеавтомобилей была запечатлена на проспекте Независимости в районе станции метро «Уручье» в момент, когда она двигалась в центр города. Видео опубликовано в столичном
Опять же, по традиции в воскресенье закрыты некоторые торговые центры. Не работает торговый дом «На Немиге», Galleria Minsk откроется только после 16:00. ТРЦ «Столица» и «Корона Замок» также не работают, хотя сообщения нет ни на сайте моллов, ни в соцсетях. Минчане сообщают о том, что KFC и Burger King на Немиге также не работают.
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