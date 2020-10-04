Карбалевич: Возможно, разрыв отношений с ЕС и США, разрушение многовекторности – это одно из условий российской помощи по спасению режима Лукашенко









пишет политолог Валерий Карбалевич. Евросоюз принял санкции в отношении белорусских чиновников. Напомню, что их принятие планировалось еще 14 августа. ЕС после почти пятилетнего периода нормализации отношений с Беларусью возвращается к политике санкций, но в новых политических условиях,политолог Валерий Карбалевич.





Прошлый пик санкций пришелся на 2011 год. Тогда после жестокого подавления акции протеста 19 декабря 2010 года в течение двух лет в Беларуси было задержано за оппозиционную деятельность свыше 2 тысяч человек, появилось свыше 40 политзаключенных.





Сейчас масштаб событий несравним с 2010 годом. Против существующего режима выступило большинство народа. В стране началась революция. И масштаб репрессий несравним. Четверо убитых, сотни покалеченных и раненых, свыше 14 тысяч задержанных, более 70 политзаключенных.





Казалось бы и масштаб санкций должен быть соответственно большим. Однако получилось все наоборот. Если в 2011 году санкции ЕС были введены в отношении 243 высших представителей белорусской правящей элиты, то сейчас только против 40 человек, и Лукашенко в этом списке нет. Тогда вводился запрет на сотрудничество европейского бизнеса с 29 белорусскими компаниями. Теперь об экономических санкциях дело вообще не идет.





Почему такая разница? Прежде всего, потому, что у ЕС сейчас гораздо больше своих проблем, чем 9-10 лет назад. О чем свидетельствует полуторамесячное блокирование решения о санкциях Кипром.





Но главное в другом. В белорусский вопрос сильно вмешалась геополитика.





За время после Крыма увеличилась российская силовая угроза региону Восточной и Центральной Европы. И значение суверенитета Беларуси в глазах европейских политиков возросло. ЕС боится жесткими санкциями против Лукашенко окончательно затолкнуть Беларусь в Россию. Насколько такая логика сегодня является рациональной, это другое дело. Но она действует.





Реакция белорусского МИД на фактически символические санкции ЕС выглядит не совсем адекватной.





Создается впечатление, что министерство получило поручение “жечь мосты” в отношениях с Западом. То, как быстро и решительно такую линию поддержала Россия, подталкивает к конспирологической версии, что такое поручение исходит с Востока.

Возможно, разрыв отношений с ЕС и США, разрушение многовекторности – это одно из условий российской помощи по спасению режима Лукашенко.





Похоже, что выводы о потере Беларусью своей международной субъектности косвенно подтверждаются.



