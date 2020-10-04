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Павел Усов: У режима нет никаких средств противодействия пробуждению населения, кроме террора

04.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власть ощущает, что угроза для ее стабильности миновала, протесты приобретают форму празднества, а не прямого противостояния.



Политические убийства продолжаются и, вероятнее всего, будут продолжаться. У режима нет никаких средств противодействия пробуждению населения, кроме террора.

Более того, власть ощущает, что угроза для ее стабильности миновала, протесты приобретают форму празднества, а не прямого противостояния, а значит пришло время давить и уничтожать, пишет политолог Павел Усов.

"В больнице умер Денис Кузнецов. Его привезли 29 сентября из Окрестина, силовики заявили, что он «упал со второго яруса нар».

Медики диагностировали у него переломы костей черепа, открытую ЧМП третьей степени, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, он скончался в субботу в реанимации".

- Мирные акции протеста безусловно воодушевляют население, способствуют укреплению национального самосознания, но остановить террор и насилие они не смогут;

- Никакого разговора о гарантиях Лукашенко и его окружению не может идти и речи;

- Насилие прекратится тогда, когда участвующие в карательных действиях будут бояться немедленного возмездия;

- ЕС должен быть более радикален в вопросах политических санкций по отношению к тем, кто обслуживает режим и не надеяться на то, что ситуацию удасться урегулировать через "абстрактный диалог".
 
 
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Власть ощущает, что угроза для ее стабильности миновала, протесты приобретают форму празднества, а не прямого противостояния.
 
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