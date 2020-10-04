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Интересное из переписи: на Гродненщине мужчины не хотят жениться
Источник материала: Партизан
Газета
Среди мужского населения старше 15 лет в Гродненской области 22,7 % никогда не вступали в брак. При этом только 64,4 % мужчин хоть раз были женаты или жили в гражданском браке.
Женщин старше 15 лет, которые не выходили замуж, гораздо меньше — всего 13,3 % (или 61,4 тыс.). Чуть больше половины — 54,6 % — находятся в браке или в незарегистрированных отношениях. Вдов ровно 21 %, разведённых — 11,1 %.
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Газета "Вечерний Гродно" представила некоторые интересные данные из последней переписи населения в региональном разрезе.Выяснилось...
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