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Что происходит в Беларуси в воскресенье 4 октября
Источник материала: Tut.by
В воскресенье 4 октября в столице и других белорусских городах люди снова собираются выйти на акции протеста. В этот раз они пройдут за освобождение политзаключенных. Напомним, вчера во время акций были задержаны десятки людей, многие из них ждут суда под стражей. С самого утра силовики стягивают технику и бойцов в Минск. Мы будем следить за происходящим в стране и рассказывать о самых важных событиях.
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Сегодня жители Минска и других городов снова собираются на марш. В этот раз он пройдет за освобождение политзаключенных. Силовики с утра стягивают в столицу...
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