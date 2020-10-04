Что происходит в Беларуси в воскресенье 4 октября

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 4 октября в столице и других белорусских городах люди снова собираются выйти на акции протеста. В этот раз они пройдут за освобождение политзаключенных. Напомним, вчера во время акций были задержаны десятки людей, многие из них ждут суда под стражей. С самого утра силовики стягивают технику и бойцов в Минск. Мы будем следить за происходящим в стране и рассказывать о самых важных событиях.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY Фото и фото обложки носит иллюстративный характер