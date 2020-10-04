В Кобринском районе в результате лобового столкновения погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 4 октября, около часа ночи в деревне Петьки Кобринского района столкнулись легковые автомобили. Погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района на Audi потерял управление автомобилем на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat под управлением 29-летнего жителя Кобринского района.



Фото: пресс-служба МВД

В результате аварии оба водителя погибли.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты.